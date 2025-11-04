Qalibaf: Welatekî ku ne serbixwe be tiştekî wî/wê tune ye

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlul Bayt (S.X) - ABNA -Mihemed Baqir Qalibaf, Serokê Meclîsa Şêwirmendiya Îslamî, di merasîmekê de di 13ê Cotmehê(Abane) de got: "Ev roj ne tenê bûyerek û dîrokek di dîroka me de ye.
"13ê Cotmehê(Abane) rojek e ku gelê me bi dengekî bilind û yekgirtî ragihandiye ku ew ê tu carî zilmê qebûl nekin û dê li dijî xudperestiyê şer bikin," wî zêde kir.
"Prensîba hevkariya derve û têkiliyên derve li ser bingeha berjewendiyên neteweyî ye. Bê guman, Îran nikare berjewendiyên xwe yên neteweyî di karûbarên xwe yên derve de paşguh bike," wî got. Prensîba sereke ya berjewendiya neteweyî serxwebûn e, û welatekî ku serbixwe nebe tiştek tune ye. Bi rastî, ew ne serbilind e û ne jî serbilind e, ne jî şiyana neteweyî û pêşkeftina domdar heye.
Qalibaf got :"Bê guman, em ê serxwebûna xwe bi tiştekî, bi tu xalekê û di bin tu şert û mercan de neguherînin,".
