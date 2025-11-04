Qîrîna gelê Îranê di meşa 13ê Cotmehê(Aban) de; Em li ser piyan in

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlul Beytê (s.x)- ABNA- Gelê Îranê îro li kolanên bajar û gundên Îranê mirin ji bo Dewletên Yekbûyî yên Amerîkayê û mirin ji bo Îsraîlê qîr kir û careke din nîşan da ku ew di rêya dijî pozbilindiyê û berxwedanê de li dijî dijmin yekgirtî û hevgirtî ne.
Beşdariya berfireh a ciwanan û malbatên şehîdan, bi taybetî şehîdên şerê 12 rojan, di merasîmê de berbiçav bû.
Beşdariya berfireh a gelê Sîstan û Belûçistanê di meşa 13ê Cotmehê de
13ê Cotmehê(Aban) sê bûyerên girîng di dîroka Şoreşa Îslamî de bi bîr tîne; Jiholêrakirina Ayetullah Xumeynî di sala 1964an de, komkujiya xwendekaran di sala 1978an de û dagirkirina hêlîna sîxurên Amerîkî di sala 1979an de. Ev roj sembola dijî-serbilindiyê, azadî û serxwebûna gelê Îranê ye.
Li parêzgeha Sîstan û Belûçistanê, pîrozkirina 13ê Cotmehê(Abna) cihekî taybet digire û ew kesên ku her gav bi ruhê xwe yê şoreşgerî, yekîtî û hişyariya xwe ya olî di pêşengiya piştgiriya armancên şoreşê de bûne.
Li gorî Ajansa Nûçeyan 13ê Cotmehê(Aban) Dersên pratîkî yên dijî-xudperestiyê li Xorasanê ya Rezewî
13ê Cotmehê (Aban)ne tenê bûyerek di salnameyê de ye, lê ji bo xwendekarên Îranê û nifşên pêşerojê derseke pratîkî ya mezin e.
Wekî ku Ayetullah Xameneyî di 12ê Cotmehê de tekez kir, ev roj yek ji wan rojan e ku divê di ramana me ya neteweyî de bimîne û divê neyê jibîrkirin. Lê aliyê nasnameyê girîngtir e. Dagirkirina balyozxaneyê nasnameya rastîn a Dewletên Yekbûyî û nasnameya rastîn a Şoreşa Îslamî rave kir.
Îro, pirsek derdikeve holê ka gelo xwendekar, ciwan û ciwanên îro bi qasî ciwanên serdema şoreşê li dijî xudperestiyê ne.
Xwendekara pola 11an Necma Qurbanî got, "Siyasetmedarên Amerîkî difikirin ku dijminatiya me ya li hember wan li ser bingeha tirs û nelojîk e." Lê ew in ku me ji hêla aborî ve dorpêç kirine û rêberê me yê delal kuştine.
Meşa 13ê Cotmehê li piraniya kolanên parêzgeha Tehranê dest pê kir
Li gel tevahiya Îranê, meşa 13ê Cotmehê li piraniya bajarên parêzgeha Tehranê bi beşdariya xelk, xwendekar û malbatên şehîdan dest pê kir.
Beşdarên merasîmê li hemû bajarên parêzgeha Tehranê dirûşmeyên mirin ji bo Amerîka û Îsraîlê û ala sêreng a Îranê qîr kirin, û tekezî li ser berdewamiya rêya şoreşê û şopandina rêber kirin.
Beşdarbûna xelkê Senayê di meşa 13ê Cotmehê de
Di salvegera 13ê Cotmehê, Roja Neteweyî ya Şerê Cîhanî yê Bi Xweperestiyê re, xelkê Senayê roja Sêşemê sibehê beşdarî meşê bûn û wekî salên berê bi rûmetek mezin beşdarî meşê bûn.
Coşa cîhanî û dijî xweperestiyê ya xelkê Mazenderanê
Digel meşa 13ê Cotmehê li seranserê Îranê, xelk li bajarên cuda yên parêzgeha Mazenderanê, bi taybetî li Sarî, kom bûn û meşên mezin dest pê kirin.
