“Redkirina daxwaza misilmanên li Endelus (Spaniya) ji bo cîhkirina qebristanek taybet”

Li gorî raporta nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê-(s.x)— ABNA— Dadgeha Bilind a Herêma Xweberend a Endelus li Spanya daxwaza civaka Îslamî “El-Rehmet” ji bo cîhkirina beşek taybet li qebristana bajarê Alxisiraz ji bo defna Misilmanan red kir.
Serokê civaka Îslamî, Muhammed Elkemmas Elmeqadem, bêyan kir ku ev daxwaz ne pêşkeftina taybetî ye, lê mafek qanûnî ye ku li gor qanûnan Spanya, di nav de qanûna 26/1992 li ser hevkarî bi Komîsyona Îslamî ya Spanya tê nas kirin. Wê got ku armanca wan çêkirina qebristanek cûda nîne, lê di qebristana heyî de cîhkirina herêmek ji bo defna Muselmanan li gor riwajên dînî ye.
Bajarî Alxisiraz di dema pêvajoya dosyayê de bêyan kir ku qebristana Butafogos herêmeke fireh heye ku kesên her dîn û îmanek dikarin li wir were defn kirin. Lê civaka Îslamî vê daxwazî red kir û got ku herêmeke li gor pîvanên dînî ya wan tune ye û hîn prosedûra fermî ji bo ev kar hatine danîn, ku ev jî sebeb bû ku wan bidomînin dadgehê.
Civaka Îslamî piştrast kir ku hîç astengîya tênduristî an ekolojîk ji bo realizasyona daxwaza wan tune ye û bawer e ku hemû astengiyên redkirin tenê ji ber “kêmîya hêvîya siyasî” ye, ne sedemên teknîkî. Ev civak jî ragihand ku hukma Dadgeha Bilind a Herêma Xweberend a Endelus tenê li ser prosedûr hate dayîn, ne li ser mafek qanûnî ya daxwaza wan, û wan dixwazin hukmê li Dadgeha Bilind a Spanya piştrast bikin.
Muhammed Elkemmas Elmeqadem di dawi de got: “Em dixwazin ku Muselmanên Alxisiraz bêyî kêş û li gor îmânê xwe dikarin hêvîdarên xwe li qebristana bajarê xweberend, ku xwediyê hemû şaredar in, bixin nav xakê.”
Dawiya peyama/
Nîşankirin:
Endelus – Muselmanên Endelus – Spanya
Your Comment