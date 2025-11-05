“Tirkiyê di hin herêmanên Başûrê Kurdistanê de tevgerên gumanbar pêk tîne”

Li gorî raporta nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê-(s.x)— ABNA— Ferhad Senkawî, siyasî kurd, daxuyaniya ku tevgerên gumanbar ên rêxistina agahiyên Tirkiyeyê (MIT) di navbera hin partiyên kurd ên Herêma Kurdistanê de têne dîtin.
Senkawî zêdetir şîrove kir: Ankara li ser xebatên xwe yên têkildar bi kar û barên navxweyî ya Herêma Kurdistanê bûye, da ku serdana karên partiyan û kontrola ewlehî û rêxistinê li herêmê bike.
Senkawî got: hêzên MIT di demek de di navbera partiyên kurd de bi çalakî têne bikar anîn da ku bêrêwaziyên Tirkiyeyê bistînin û tevgera wan di Herêma Kurdistanê de bi hev re bîne.
Herwiha wisa şîrove kir: ajansên siyasî û ewlehî yên herêm bi alîyek derve kontrol dikin, lê hêzên ewlehî yên Iraqê divê xebatên xwe li ser vê babetê dest pê bikin.
