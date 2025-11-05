  1. Home
  2. Xizmetkariyan
  3. Cîhan

“Tirkiyê di hin herêmanên Başûrê Kurdistanê de tevgerên gumanbar pêk tîne”

5 November 2025 - 23:36
News ID: 1747177
Source: Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) ABNA-
“Tirkiyê di hin herêmanên Başûrê Kurdistanê de tevgerên gumanbar pêk tîne”

“Siyasetnasêk ʿîraqî ragihand ku li Herêma Kurdistanê tevger û çalakiyên gumanbar ên taybet bi têkiliyên desteya parastina agahiyên Tirkiyeyê (MIT) têne dîtin.”

Li gorî raporta nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê-(s.x)— ABNA— Ferhad Senkawî, siyasî kurd, daxuyaniya ku tevgerên gumanbar ên rêxistina agahiyên Tirkiyeyê (MIT) di navbera hin partiyên kurd ên Herêma Kurdistanê de têne dîtin.

Senkawî zêdetir şîrove kir: Ankara li ser xebatên xwe yên têkildar bi kar û barên navxweyî ya Herêma Kurdistanê bûye, da ku serdana karên partiyan û kontrola ewlehî û rêxistinê li herêmê bike.

Senkawî got: hêzên MIT di demek de di navbera partiyên kurd de bi çalakî têne bikar anîn da ku bêrêwaziyên Tirkiyeyê bistînin û tevgera wan di Herêma Kurdistanê de bi hev re bîne.

Herwiha wisa şîrove kir: ajansên siyasî û ewlehî yên herêm bi alîyek derve kontrol dikin, lê hêzên ewlehî yên Iraqê divê xebatên xwe li ser vê babetê dest pê bikin.

…………………….

Dawiya Peyam/

Your Comment

You are replying to: .
captcha