Yekemîn Musilman li ser serokatiya şaredariya New Yorkê / Zohran Memdanî wekî nîşaneke jiyana siyasî û civakî ya Amerîkayê tê dîtin

Li gorî raporta nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê-(s.x)— ABNA— Di hilbijartinên dawî yên Amerîkayê de, partiya Demokrat bi serkeftineke mezin destkeft û ev serketin jiyana nû li vê partiyê da ji bo hilbijartinên navnişanî yên Kongre ya salê pêşeroj. Ev rewş dikare aramîya Republîkî û taybet Donald Trumpê têk bigihîne.
Lê di nav hemû guhertinên siyasî yên dawî de, serketina Zohran Memdanî di hilbijartinên şaredariya New Yorkê de girîngtirîn bûyerê siyasî ya rojên dawî li Amerîka û heta cîhanê tê hesibandin.
Girîngiya hilbijartinên herêmî û xuyabûna Zohran Memdanî
Ji ber ku di demên berê de medyayên cîhanê di ser hilbijartinên serokatî an Kongre ya Amerîka de têne sererastkirin, vê carê hilbijartinên herêmî û eyaletî jî di navtengê agahiyê de bû.
Du sedem di vê de girîng bûn:
1. Xuyabûna fenomenek nû bi navê Zohran Memdanî ku wekî kandidê şaredariya New Yorkê bû û bi reaksiyona tîrêjî ya Trumpê rûberû bû.
2. Girîngiya vê hilbijartinê wekî pêşniyara jîrkirina ramanên gelê Amerîkayê piştî vegeriya Trumpê ber bi desthilatî û wekî azmûnek ji bo siyaseta wî.
Hilbijartina yekemîn şaredarê Misilman a Şîî li New Yorkê
Hilbijartina Memdanî mafen gelek alîgir di xwarê dem û cih de xuyang dike. New York — wekî mezintirîn bajarê Amerîkayê û nimûneya girêdana siyasî, aborî û bazirganî ya cîhanê — cîhek taybet heye.
Ev bajar ne tenê cihê hêz û dewleta aborî ye, lê jî nimûneyek ji cudaî û zêdebûna nîjadanî ya cîhanê ye. Ji ber vê yekê, hilbijartina yekemîn şaredarê Muselman ji bo vê bajarê nîşaneke jiyana siyasî ya guherbar û xweveng ya Amerîkayê ye.
Memdanî, ku yek ji koçberên Muselman e, bi destgirtina dengên gelê ji nav qebetan ên wekî Bronx, Brooklyn û Queens, serkeft û dikare li ber kartelek aborî û torên hêz û dewleta sermayê biqewime.
Wê ji bo xwe bawerî ji gelê da bi peymanên xwe: guherandina pergala kirê, girtina transportê belaş, vekirina firotgehek bajêr bi bihayên kêmtir û parastina belaş ji bo zarokên heta 5 salî.
Derbasbûna ji mentalîteya piştî 11ê Îlonê
Serketina Zohran Memdanî, piştî 20 salan ji bûyera 11ê Îlonê, nîşan dide ku civaka Amerîkayê ji fikir û têgihiştina dewlemendî yên piştî wê demê derbas bûye. Ev hilbijartin jî wekî bersivek li siyaseta dij-koçberiyê ya Trump tê dîtin.
___Guherîna têgihiştinê li ser Îsraîl û têkçûna lobyên sîyonîstî
Serketina Memdanî nîşaneke guherîna mezin di nêrîna Amerîkî û Rojavayê de ber Îsraîlê ye.
Ev guherîn piştî zilm û tecawuzên Îsraîl di Xezze de zêdetir hatî xuyang kirin.
New York — yê ku herêmeke mezin e ku ji telavîv paş de zêdetir gelê yehûdî li wir dijîn — niha têkiliyeke nû pêk anîye; gelek yehûdî yên pêşketî ji siyaseta rejîma sîyonîstî dûr ketine.
Di vê rewşê de, serketina Memdanî — ku di nav dijminên Îsraîlê de ye û jî peyman da ku heger Netanyahû were New Yorkê, wê ew bigire — nîşan dide ku hêza lobîya yehûdî qedex bûye û nêrîna gelê Amerîkayê ber Îsraêlê guhertiye.
Lêkolînên civakî jî nîşan dikin ku niha piştgiriya ji Filistîn zêdetirîye ji piştgiriya ji Îsraîl.
Bersiv li siyaseta Trump di derbarê şerê Xezze de
Siyasetên Trump di navdemê nû de, bi taybetî di derbarê şerê Xezze de, tujmendiya mezin di nav Muselman û Erebên Amerîkayê de çêkirin.
Ew ku berê got bû “ez şerê têk dixwînim”, piştî vegeriya desthilatî, destê Netanyahû azad kir ku komkujî li Xezze domîne, û ev jî sedema teşwîqa beşdariya zêdetir a wan di hilbijartinên dawî yên New Yorkê bû.
Nîşaneyek guherîna siyasî ya giştî li New Yorkê
Di asta cîhanî de, serketina kesekî ku dijminê Îsraêl e di New Yorkê de — bajarê ku navenda lobîya sîyonîstî û nîşaneyek hêza aborî ya Amerîkayê ye — nîşan dide ku guherînek bilind di fikir û siyaseta Amerîkayê û Rojavayê de tê pêk hatin.
Ev guherîn dibe ku di hilbijartinên Kongre ya salê pêşeroj û jî di Ewropa de bi awayên cuda xuya bibe.
Lê her çend nişanên guherîn di hin civakanê Rojavayê de xuya dibin, lê hêman rêxistinên rastê tevbîn (ekstremîst) hîn hêz in û dixuye ku cîhan û herêma Rojhilata Navîn di salên pêşeroj de dê serdemek dijwar a vê guherînê bişîne.
___Nivîskar: Saber Gul Enberî – ji kanalê Telegramê ya wî
Nîşankirin:New York – Zohran Memdanî – Amerîka – Muselman – Şîî
