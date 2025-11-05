Nûnerê Hizbullahê: Îsraîl dixwaze herêmek astengdar (herêma parzûn) li Başûrê Lubnan afirîne û projeya kevnar a xwe ya derxistina gelê başûr ji welatî

Li gorî raporta nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê-(s.x)— ABNA—Îhab Hemade, endamê fraksiyona “Wefaqê ji bo Berxwedanê” di Meclîsa Lubnanê de, di gotûbêjeke xwe bi radyoya Sputnik re got:
“Heta niha tu cureyê ji cureyên gotûbêjê bi Hizbullahê re nehatiye pêşkêş kirin.”
Wê şirove kir: “Ew tişt ku dewleta Lubnan salê borî di çarçoveya têkiliyeke hevpeymanî de pejirand, jî ji hêla Hizbullahê ve hate qebûlkirin, çimkî ev têkiliyek di balansê de û bi serfê Lubnanê hatiye çêkirin. Ji ber vê yekê, her hewl ji bo veguheztina vê têkiliyê bo fomûlayeke nû ya gotûbêjê, di rastiyê de destgehtekî têkçûnê ye li peymana berê.”
Mekanîzma niha cureyek gotûbêja ne-rast e
Hemade bi îşaretê li ser tiştek ku “mekanîzm” tê gotin (ya ku mehanîzma hevpeymanî ya ne-rast e), got:
“Ev mekanîzm di rastiyê de cureyek gotûbêja ne-rast e ku bi navbera navendên navdarbûyî re bû, ne gotûbêjek rast bi dijminê. Ji ber vê yekê, daxwaza ku tê gotin dawletên fermî yên Lubnanê razî ne ku bi Îsraêlê rast-rast axivin, ne rast e.”
Wê zêde kir:
“Cîhê serokê cumhur di bin pêşanga baskan de ye, û divê bi rastînîyê re li rewşê welêt were nêrîn; lê ev rastînîyê ne divê bi maneya teslimbûnê ber baskanên navneteweyî an dijminê bibe.”
Rewşa rûn û qetî ya Berxwedanê: Na bi Îsraîlê re gotûbêjê nayê kirin
Hemade di dewamê axaftinê de got:
“Rewşa Hizbullahê zelal û qetî ye; em di hertiştê de bi Îsraêlê re gotûbêjê nakin.”
Wê jî got: “Rejîma sîyonîstî tenê zimanê hêzê fêm dike, her çend rewşa herêmî guhertibûbe jî. Ji hêla me ve, lêçûna bi dijminê kêmtir lêçûnekî têkdanê heye ji berê kirina teslimê ber wê.”
Projeya herêma astengdar û siyaseta derxistina gelê Başûrê Lubnan
Nûnerê fraksiyona Wefaqê ji bo Berxwedanê di derbarê armancên veşartî yên rejîma sîyonîstî de got:
“Îsraîl hewl dide ku di Başûrê Lubnan de herêmek astengdar afirîne da ku ew ewlehiyê sînoran xwe yên bakur bi bo çend salên pêş deparastinê. Ev projeya kevnar a sîyonîstî ye ku armanca wê derxistina gelê Başûrê Lubnan ji erdên wan e.”
Wê jî zêde kir:
“Îsraêl bi rastî bîrêvaniya 1701 ya Encûmena Ewlehiyê têkçûye, çimkî tu carî bi peymanên wê nebaş hebûye. Niha jî bi tecawuzên berdewam, tevahî pênaseyên wê têkçûye. Îsraêlîyan ji avakirina nûya hêza Hizbullahê tars in, û ji ber vê yekê her roj provokasyonên nû dikin.”
Bersiv li texmînan derbarê rolê Misir û Erebistanê
Hemade di derbarê serdana heyeta parastina agahiyên Misirê bo Lubnan de got:
“Berî ku ev heyet were, destpêkê gotûgotên derbarê peyama wê hatiye belavkirin; gotin ku Misir dixwaze mijara çewtiyên stratejîk li Lubnan bi awayek taybet pêşkêş bike. Lê di rastiyê de, Misir xwe bi tahdîdên stratejîk û cihên girîng re rûberû ye û rewşa wê cuda ye ji welêtên erebî din.”
Wê jî got ku tu civîna rast di navbera heyeta Misirî û Hizbullahê de nehat kirin û zêde kir:
“Tu têkiliya rast bi aliyê Erebistanê jî nehat çêkirin; lê Hizbullah bi rêya navdarbûyî ji pozîsyona fermî ya Riyad agahî hat, ku li gor wê, Erebistan di nîgahekê pozîtîf de gotûbêjên dawî yên Şêx Neîm Qasim — cîgirê serokê giştî ya Hizbullahê — qebûl kirine.”
Rewş û gotinên rûn ên serok û endamanê fraksiyona “Wefaqê ji bo Berxwedanê” careke din nîşan dide ku berxwedana Lubnanê ne tenê ji ber baskanên derve nayê xwarin, lê herî zêde bi prinsîba xwe — ne gotûbêj, parastina çewtî û amadekariya tevahî li dijî tecawuzên sîyonîstî — didome.
Ji nêrîna Eksa Berxwedanê, tenê zimanê hêz û deterans e ku dikare tecawuzên dijminê bisekine, ne qasî wa’dên derew yên Emrîka an projeyên firîbkar a navendên erebî û xwerûpî.
Hizbullahê Lubnan – Lubnan – Başûrê Lubnan
