“Serokê Komara Îranê sibehê diçe Kurdistanê”

Li gorî raporta nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê-(s.x)— ABNA—Mesûd Pezîşkîyan biryare da ku sibehê (Pêncşem, 15ê (ABAN)Xezelwer) çend cûbîn û civînên taybetî bicîh bîne, û evê yekem carî pêşî hilbijartina Serokê Komara Îranê serdana Parêzgeha Kurdistanê bike.
Li gorî ragihandina ofîsa Serokê Komara Îranê, civînên bi aktîvên aborî û sermayedar, aktîvên siyasî, cûbînên bi biletman û çalakiyên çandî û civakî yên parêzgeha Kurdistanê têne plan kirin wek beşek ji planên serdana Mesûd Pezîşkîyan bo Parêzgeha Kurdistanê.
Hêdî jî, di vê serdana de, biryare civîna Encamên Pêşkeftina Dadperwerî û Perwerde bi hevkariyê ya gel, û di dawiya serdanê de civîna Encamên Plan-daristina û Pêşkeftina Parêzgeha bi serokatiya Serokê Komar û bi amadekirina endamanên leşînera dewlet û rêveberên parêzgeha Kurdistanê têne lidarxistin.
………………….
Dawiya Peyam/
"Mesûd Pezişkîyan biryare ku sibê (pêncşemê) seferekê yek-roje bo parêzgeha Kurdistanê bike."
Li gorî raporta nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê-(s.x)— ABNA—Mesûd Pezîşkîyan biryare da ku sibehê (Pêncşem, 15ê (ABAN)Xezelwer) çend cûbîn û civînên taybetî bicîh bîne, û evê yekem carî pêşî hilbijartina Serokê Komara Îranê serdana Parêzgeha Kurdistanê bike.
Your Comment