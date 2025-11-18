  1. Home
  2. Xizmetkariyan
  3. Cîhan

Di rewşa hilweşîna rejîma Siyonîst de;Îranê 15 navendên aborî yên hesas ên Îsraîlê bi mûşekan hedef girtiye.

19 November 2025 - 00:01
News ID: 1751874
Source: https://www.mehrnews.com/
Di rewşa hilweşîna rejîma Siyonîst de;Îranê 15 navendên aborî yên hesas ên Îsraîlê bi mûşekan hedef girtiye.

Navenda Mêhr bi weşandina infografîkekî hişyari da ku gava duyem a destdirêjiya rejîma Siyonîst bibe, Sipaha Pasdaran a Îranê dê 15 navendên aborî yên hêşiyabijêr yên Îsraîlê bi mûşekan bişewitîne.

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) ABNA-ev ajansa bi weşandina infografîkek û nîşandana 15 navendên aborî yên hêjayên vî rejîmê li gorî nexşeyê erdên dagirkirî, nivîsî: Di şerê 12-rojê de, gelek navendên girîng ên aborî û enerjiyê wek Kanalê Hayfa, Santrala Eşdodê ji aliyê Îranê ve hatin hedefkirin û niha van 15 navendên aborî yên hêjayên enerjiyê têne hedefkirin.

Li gorî infografîkê, navendên hêjayên enerjiyê ev in:

  1. Qada gaza Karîş
  2. Qada gaza Tamar
  3. Qada gaza Lofyatan
  4. Rafîneriya Heyfa
  5. Rafîneriya Eşdodê
  6. Qada neftê Mecdel
  7. Qada neftê Helêts
  8. Santrala elektrîkê ya Hagît
  9. Santrala elektrîkê ya Orot Rabîn
  10. Santrala elektrîkê ya Eşkol
  11. Santrala elektrîkê ya Rutenberg
  12. Santrala elektrîkê ya Gerez
  13. Santrala elektrîkê ya Ramat Hovav
  14. Termînala neftê ya Aşkelon
  15. Termînala neftê ya Eylat

Not: Ev raport ji aliyê ajansa Îranî Mehr ve hatîye weşandin û nêrîna dewleta Îranê dişopîne.

Your Comment

You are replying to: .
captcha