Di rewşa hilweşîna rejîma Siyonîst de;Îranê 15 navendên aborî yên hesas ên Îsraîlê bi mûşekan hedef girtiye.

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) ABNA-ev ajansa bi weşandina infografîkek û nîşandana 15 navendên aborî yên hêjayên vî rejîmê li gorî nexşeyê erdên dagirkirî, nivîsî: Di şerê 12-rojê de, gelek navendên girîng ên aborî û enerjiyê wek Kanalê Hayfa, Santrala Eşdodê ji aliyê Îranê ve hatin hedefkirin û niha van 15 navendên aborî yên hêjayên enerjiyê têne hedefkirin.
Li gorî infografîkê, navendên hêjayên enerjiyê ev in:
- Qada gaza Karîş
- Qada gaza Tamar
- Qada gaza Lofyatan
- Rafîneriya Heyfa
- Rafîneriya Eşdodê
- Qada neftê Mecdel
- Qada neftê Helêts
- Santrala elektrîkê ya Hagît
- Santrala elektrîkê ya Orot Rabîn
- Santrala elektrîkê ya Eşkol
- Santrala elektrîkê ya Rutenberg
- Santrala elektrîkê ya Gerez
- Santrala elektrîkê ya Ramat Hovav
- Termînala neftê ya Aşkelon
- Termînala neftê ya Eylat
Not: Ev raport ji aliyê ajansa Îranî Mehr ve hatîye weşandin û nêrîna dewleta Îranê dişopîne.
