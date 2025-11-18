Devlet Bahçelî: Destûr bidin ku ez bi Ocalan re hevdîtinê bikim

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) ABNA- Serokê MHPê Bakçelî di gotarekê de li civîna heftane ya fraksiyona parlementoyê ya partiya xwe li parlementoya Tirkiyeyê got ku xebata komîsyona hevgirtinê ya parlementoyê ber bi dawî ve diçe.
Bakçelî got, "Heke kes ji bo vê civînê gavek pêş de neavêje, ez ê sê hevalên xwe bi xwe re bibim û ez ê dudilî nekim ku biçim Îmraliyê." Ez bê dudilî li ser maseyekê rûnim û bi Ocalan re rû bi rû biaxivim.
Bakçelî behsa pêvajoya bêçekkirin û hilweşandina PKKê jî kir û got ku di vê qonaxê de kesên ku dixwazin zirarê bidin vê pêvajoyê hene.
Wî got, "Neteweya Tirkiyeyê dê atmosferek biharê ya aram bi dest bixe. Niyet baş e û encam jî dê baş be." Tenê daxwaza me ev e ku her kes bi hişmendiya berpirsiyariyên xwe tevbigerin. Wekî ku me her gav gotiye, her tişt ji bo Tirkiyeyê ye.
………………………..
Dawiya Peyam/
Your Comment