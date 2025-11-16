  1. Home
" Spasa Enstîtuya Îslamî ya Myanmarê ji Şiîyan re ji ber rola wan di têgihîştina navbera olan de + Rapora Wêneyan"

16 November 2025 - 20:57
News ID: 1751048
Source: Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) ABNA-
Di merasîmekê de ku li Otêla Navendî ya Yangonê li Myanmarê hate lidarxistin, Weqfa Îslamî ya El-Ezherê çalakvanên Şîe yên welêt ji bo rola wan a afirîner di xurtkirina ahenga aştî û têgihîştinê di navbera Misilmanan de pesnê xwe da. Wî her wiha pêşxistina ahenga di navbera ol û çandan de teqdîr kir. Xelata Hocat-ul Îslam Hacî Mesûm Elî Jî li ser navê Civaka Şîe ya Yangonê wergirt.

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) ABNA-Di seremoniya ku sibê roja berê li hotelê “Senteral” a bajarê Yangonê li Myanmarê hate lîstin de, Komeleyê Îslamîya El-Ezher ya Myanmarê ji komkêk çalakvanên Şîayî pîrozî kir. Ev pîrozkeriye ji ber rol û hewlên wan di pêkhirina hevjiyana dînî û çandî ya navbera civakên cihêreng de bû.

Seremoniya li ser teşeba û bi serokatiya Miftî Dr. Mint Thin—serok û rêvebirê Komeleyê Îslamî El-Ezher ya Myanmarê—hate rêsandin. Armanca sereke ya vê çalakiyê jî ev bû ku rolê çalakvanên dînî li belavkirina evîndarî, têgihiştin û hevpeyvîn di nav civakên musulmanan de tê bibîr anîn.

Di çalakiyê de, “Xelata Bircîhî ya Li Pêşvebirina Civakî û Hevjiyana” ji yek çalakvana navdar a Şîayî re hat dayîn. Wî di salên dawî de di nêzîkîkirina navbera mezhebên Îslamî de û di afirandina ciyek bo gotûbêj û hevkarî di nav civakên cihêreng de roleke girîng lîstibû.

Rêkxistinê di daxuyanîyên xwe de diyar kir ku ev cure çalakiyan ji bo pêkhirina yekbûna nav civaka pirnetewî û pirdînî ya Myanmarê pir girîng in.

Her weha Hocat-ul Îslam Hacî Masûm Elî ji Mizgefta “Mogolê Şîa” li Yangonê, wekî nûnerê civata Şîayî ya Myanmarê, Xelata Taybet a Komeleyê El-Ezher wergirt. Ew bi rêzkirinê got ku pêdivî ye hevkariya dînî û çandî di navbera musulmanan de berdewam bibe û hertim hewl were dayîn ji bo belavkirina aştî û hevjiyana civakî li Myanmarê.

