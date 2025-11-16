Hêza Deryayî yên Muhafizên Şoreşê(Sepahê Pasdaran) tankereke petrolê (neftkeşek )desteser kirin

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlulbeyt (s.x) – ABNA –Yekîneyên karanîna bilez a Hêza Deryayî ya Sepahê li pêşî rojavê duh saet 07:30, piştî ku otorîteyên qazayî ferman da ku dest li ser yükê bigirin, liseraketina şeqalekî nefthelger (keştî)(tilare) çavdêrî kirin ku alaya Giravên Marshalian berdest bû, û astengî li wê kirin û girtin.
Keştî (Tankerê) di nav xwe de 30 hezar ton madeyên petrokîmîyayî dihêvî kiribû û berê Singapore'ê rabû. Sibe pêşî, ji bo lêkolîna serpêçiyan rêya bandirê hat vegerandin.
Hêza Deryayî ya Sepahê Pasdaran ragihand ku ev operasyon li gorî erkên yasayî û bi armanca parastina berjewendî û çavkaniyên nîştimanî yên Komara Îslamî ya Îranê, û bi fermana otorîteyên qazayî bi serkeftin hate pêk anîn.
