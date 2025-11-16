Çi dizanin derbarê bi dehan hêzên Hamasê yên ku di tunelên Refehê de asê mane?

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) ABNA-Di dema ku navbera arîkaran hewl didin da ku peymana agahdariya awirê li Xezze nexweş nebê, dehên hîzkirina Hamas di tonelên binzîr a Refah de girtî ne. Ev kesan wekî cell-ên xweparêz veqetandin û di paş xêzanên Îsraêlê de hatine girêdan.
Tîrêjkirinên destnîşan dikin ku hejmarê van kesan dikare bi 200 kes bigihêje. Ev pirsgirêk ne tenê çalakiya leşkerî bo hêzên Îsraêlê ye, lê her weha bûye pirsgirêka dîplomatîk a hêsan.
Benyamin Netanyahu, Serokwezîrê Îsraîlê, ragihand ku wî xwestin nake ku hêzên Hamas ji tonelan derkevin û vegerin herêmên ku kontrol dikin. Li dijî wî, Hamas îşaret kir ku hêzên wan qet xwe an şewatên xwe qebûl nakin.
Çavkaniyên Îsraîlî ragihand ku Dewleta Trump li Tel Aviv serbestî da ku çareyek pratîk bidin. Jared Kushner, şoga Trump û şandeyê Amerîkî, ev mijar di cîhanên dawî de bi Netanyahu re got.
Gavê duyem a peymana awirê tê de heye: ava kirina hêzên ewlehiyê ya navneteweyî li Gaza, lêşkerên Hamas jêbirin û vegerandina hêzên Îsraêlê. Mayîna hîzkirina Hamas di tonelan de ev pêvajoyê zêde dijwar kir.
Di rewşa heyî de, van cell-ên wekî “bombeyek saetî” bûne; bi kêmîya xwarin û avê, tenê du vebijark hene: teslîm bûn an şer kirin. Mohammed Shihadeh, şêwirmendê Xezze, ragihand ku heta xwe Hamas nizane çend kesên vê hîzkirin hîn jî bijî ne.
Ev kêşewatî tehditeke girîng e bo peymana awirê ku ji 10 Cotmehê ve li cîh hatîye kirin. Hücumên dawî yên van cell-ên ku ji fermandariya Hamas veqetandine, bersiva Îsraîlê bi şiddet û xwînî bû û du caran peymana awirê li dijî şikestîye dan.
Di rewşa heyî de, ku dîplomasî di navbera gavê yekem û duyem a peymana awirê rawestiye, ne Îsraêl û ne Hamas çalakiyek girîng nayên kirin.
