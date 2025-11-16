Çarenûsa endamanên bilind a PKK’ê piştî pêvajoya aşitî

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlulbeyt (s.x) – ABNA –Bi referansê li Reuters, Tirkiye li ser nivîsandina qanûnekê dixebite ku destûrê bide vegeriya hezarên endam û alîgirên Partiya Karkerên Kurdistanê (PKK) bo nav xaka Tirkiyeyê; ev gav wek beşek ji negosyasyonên aşitî tê dîtin ku armanca wê qediya şerê çar-dehsalî ya çeteyî bike.
Li gorî vê nûçe, qanûna gotî li xwe amûdeya qanûn efûyek giştî ya cezayên borî nîne, lê bi awayekê rûmetdar bo vegeriya civakî û civakbûnê ya endamên civakî û endamên berê yên vê komê tê hesibandin. Vegeriya planê di çend qonaqan de tê xebitandin: destpêkê nêzîkî hezar kesên civakî, û paşê nêzîkî heşt hezar leşkerên çeteyî, di encama kontrola ewlemend de, didin vegeriyê xaka Tirkiyeyê.
Lê di navbera vê hemûyî de, çarenûsa riyênber û endamên bilind yên vê rêkxistinan heya niha hêj xemgîn û nenas e, û çavkanî kurd bi zimanê hikumdarên bilind ragihandine ku wan endamanan pêşniyar kirine ku biçin welatekî sêyemîn ya Ewrûpî wek “penaberiyê necerbûyî”, û jî ragihandine ku dibe ku li Sûriyeyê yan jî di nav Tirkiyeyê de ev penaberiyê necerbûyî bidomînin.
Lê di demekê de ku Gönül Tol, serokê kursiyê Tirkiye li Enstitûya Rojhilata Navîn, vê mijarê “herî dawî yên astengên girîng yên di zayendariya rêk-beran de” dibîne, piraniya analîzanên siyasetê wek Eliza Marcos, lêkolînerê naskirî ya mijara kurdî, qebûlkirina endamên bilind a PKK’ê di Herêma Kurdistanê de wek rêgezêkî rastînî wisa dibînin ku ji bo Tirkiyeyê gelek xweşwerexter e jî bo Sûriyeyê.
Ev tişt di dema ku çavkanî nêzîkê negosyasyonan vekşandine ku Tirkiye diji vegeriya nêzîkî hezar fermandar û kadrên navendî yên PKK’ê ye û dixwaze wan bi welatekî sêyemîn were gûherandin. Ji bo vê yekê, hinek negosyetkar heşyarî dan ku derxistina fermandarên ji rêya vegeriyê dibe ku di pêşerojê de wek amûrekê bo çêkirina krîzêk nû bibe.
Wek vî awayî, herçiqas ku pêşveçûnên girîng li rêya aşitî xuyayî ye, lê çarenûsa riyênber û endamên bilind yên PKK’ê û çawa vegeriyên wan dê bête xebitandin, hêj jî pirsêkî vekirî bo pêşeroja vê prosesê ye. Tirkiye jî hewl dide ku di navbera ewlehiya hundirî, presê ra’yê giştî û pêwîstiyên aşitiyê de rêkweşî be—rêkweşîyek ku dibe ku ji bo bidawîkirina şerê 40-salî be, û destpêkêkî nû li têkiliyên dewletê û civaka kurd a Tirkiyeyê nîşan bide.
