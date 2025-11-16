Serokê Giştî Komara Cîhanî ya Teqrîba Mezhebên Îslamî:Aştîya rastîn bi hevdewlemendiya hêza hişk û hêza nerm tê afirandin

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) ABNA-Hocet-ul-Îslam wel-Muslimîn Şehriyarî, dibîrê giştî ya Komara Cîhanî ya Teqrîba Mezhebên Îslamî, di gotûbêjê xwe de li Nehêmîn Civîna Nêzîkî “Aştîya Cîhanî” li Cakarta, Endonezya, got:
“Em niha ber gelê yek pirsgirêka bingehîn ne: mirovahî hê jî çareseriyekê bikar nehatine dîtin. Hemû kes li ser aştî diaxivîn, lê di qada welatî de ku em tê dîtin şer e. Rêxistinên navneteweyî yên bo parastina aştîya cîhanî hatine damezrandin, lê niha nekarîn in. Hêzên împeryalîst û dagirker tenê li ser faîdeya xwe dimeşin û xwîna bêgunehî tê xistin.”
Şehriyarî dewam kir: “Em ji gotûbêj diaxivînin, lê di navbera vê de mala gelan tê bombebarankirin. Di Xezze de zêdetirî ji 67 hezar kes, di nav wan de jin, zarok û kal noçin; û zêdetirî ji 160 hezar jî birîndar bûn. Piraniya wan bijîşk, xebatkarên nexweşxaneyê an jî rojnamevanên bêdil bûn ku li nava agirê xizmetî xwe dewam kir. Zêdetirî ji 400 rojnamevan û 120 bijîşk û parastiyar jiyana xwe wenda kir. Nexweşxane, dibistan û pênaxaneyên Nûneriya Neteweyên Yekbûyî gelek caran hatine bombebarankirin. Zarok li bin veşan avêtin û dayikan di navquda wîrahiyê de bi laşên zarokan xwe jiyana xwe jê dan.
Cîhanê ku dibêjin ‘pêşketî’, çi kir? Çima bêdeng maye? Çima ne tenê dagirkeran neastend, lê jî wan çêtir kirin û çalak kirin?”
Dibîrê giştî di dewamê de got: “Hevbashî bi zordar re xiyaneteke mezin e. Her car em li dawiya şerekê dîlşad dibin, şerên din wek hilgirtina hêzê yek ejdehaya din dîsa derdikevin. Em hê jî ji xemê Xezze, Libnan, Sûriye û Îranî derneketin, niha jî dengê şerê Sûdan tê. Çima ev dibe? Ma tenê gotûbêj û konferans dikare pirsgirêkan çareser bike? Çareserî çi ye?”
Li ser pirsê ku: “Ma dikare gotûbêj bikin di dema ku wêneya axlaqê ya cîhanê gelek xirab e?” wî bersiv da:
“Erê û na. Erê, ji ber ku gotûbêj gavê yekem e bo aştî. Aştî pêvajoyek e, ne çalakiyek yekcarî. Divê me li gotûbêjê beşdar bin، bingehên hevbeş bibînin، peymana hev bigirin، li peymana xwe rabin، û li jêbirina wan binavên. Bi vê re em dikarin bigihîjin aştîya dadgir.”
Wî dewam kir: “Ji bo ku siyaseta cîhanî biguherînin, divê me berê di goftekên cîhanî de guhertinê bîne. Goftekên dijminî، nifirîn، radkirina nasname û yek aliyekî imkân nadin. Divê wan cihê xwe bidin goftekên lixwe-danî، têkiliya pirçandî û çend alîgiranî. Bê goftara axlaqî، siyaseta nû nayê ragedandin. Qedexe û raman divê binêre ser aqil û dad. Çareserî bê aqil û bê axlaq ne mayende ye. Cahilî û teferruq, dijminên aştîya mayende ne.”
Li hember vê wisa wî got: “Ev gavên bi tenê têr nabe. Gotûbêj aştî na gwarantî dike. Divê me mehanîzmayên xebatî hebin. Hemû kes dibêjin divê çalakî be، lê çawa؟ Çawa em dikarin jiyanê ji bêgunehan biparêzin di dema ku dagirkeran wan armanc dikin؟”
Şehriyarî bi baweriyên xwe di nav du bingehên pratîkî de girt:
- Aştî bê hêz mayende nabe.
“Ger bixwazin realîst bin، aştî tenê bi xwestin naê. Divê hêza astengdar hebin: hêza qelew û hêza nerm. Ger dagirker bi hêza qelew tê، me jî divê bi hêz berê wî bigrin. Lê bi tenê hêza qelew nekare dil û aqilên mirov bigrî. Ev pêdivîya hêza nerm e: siyasî، aborî، axlaqî، danegirtinê، îmanî…”
- Hêza hişk û hêza nerm divê jî bi axlaq were kontrol kirin.
“Ger ne، ew dibe dijminê xwe. Tenê kesên bi rûh û durustiya axlaqî dikarin vê hêzê rast bikar bînin. Armanca hêzê xizmet e، ne serweriya ser mirov. Ger hêz bi axlaq nebe، şer têz dibe. Hêza rastinê mirovê mezlûm diparêze. Ev tenê bi serokatiya qedêr، dindar û axlaqmedar dibe.”
Di dawiyê de wî got:
“Aştîya dadgir û mayende divê ser du bingeha sereke were avakirin: gotûbêj bo têgihiştin û nav-dawîtin، û berxwedan li dijî hêza zordar، bi afirandina hêza nerm a mîzan bo berqelek kirina çewtiyên nivîsînê.”
…
Dawiya Peyamê /
Etîket:
-
Hemîd Şehriyarî
-
Dibîrê Giştî ya Komara Cîhanî ya Teqrîba Mezhebên Îslamî
-
Endonezya
Your Comment