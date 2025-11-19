  1. Home
  2. Xizmetkariyan
  3. Cîhan

Naveroka biryara Ewropayê ya li dijî Îranê li Ajansa Enerjiya Atomî

19 November 2025 - 12:32
News ID: 1752068
Source: Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) ABNA-
Naveroka biryara Ewropayê ya li dijî Îranê li Ajansa Enerjiya Atomî

Medyaya rojavayî hûrgiliyên nû yên pêşnûmeya biryarnameya troykaya Amerîka û Ewropayê ya li dijî Îranê li Ajansa Enerjiya Atomî eşkere kirin.

Li gor nûçeya Ajansa EhlulBayt (S) ABNA-Li ser Reuters hate belavkirin, Dewletên Yekbûyî (Amerîka) û Troîka ya Ewropî (Brîtanya, Fransa û Almanya) nûçe-yekê qerarnamê ya dijî Îran pêşkêşî Şûraya Hukemê Ajansa Navneteweyî ya Enerjiyê Atomî kirin.

 Naveroka qerarnamê:

  • Ev belge daîwa dike ku Îran li hember hin mijaran bersiv bidê û destûrê bidê bo sêrdana navendên nukleer yên berê û pêşkeftina uraniumê ya xwe ya pîtekirî.
  • Pêşî jî medyayên din ragihandibûn ku ev belge heşt beş heye û dê di civîna 28–30ê Xezelwerê de were daxistin û li ser wê dê deng were dayîn.
  • Di belgeyê de jî hatîye daxistin ku Îran divê çalakiyên nukleer yên xwe yên girêdayî bi avêya qûrs rawestîne.
  • Sê welatên Ewropî daîna daxwazê ku Îran qanûnên navneteweyî biparêze û zanîyariyên nukleer yên xwe bidê ajansê.

Peyama belgeyê:

  • Belgeyê diyar dike ku Îran pabendîya xwe bi peymana Pâdman (Safeguards Agreement) nehatîye tesbît kirin.
  • Ajans ragihand ku di 5 mehên dawî de nikaribû çalakiyên Îranê bi awayekî temam binêre û kontrolkirina uraniumê ya pîtekirî jî qebûl nabe.

Ev belge dikare sedemê zêdekirina presê diplomatik li ser Îran be, bi armanca ku roşanî li ser çalakiyên nukleer were dayîn û ajans dikare kontrolê zêdetir bike.

Heke dixwazî, dikarim vê mijarê bi awayekî siyasî an jî zanistî zêdetir hûrgul bikim.

……………………..

Dawiya Peyam/

Your Comment

You are replying to: .
captcha