Naveroka biryara Ewropayê ya li dijî Îranê li Ajansa Enerjiya Atomî

Li gor nûçeya Ajansa EhlulBayt (S) ABNA-Li ser Reuters hate belavkirin, Dewletên Yekbûyî (Amerîka) û Troîka ya Ewropî (Brîtanya, Fransa û Almanya) nûçe-yekê qerarnamê ya dijî Îran pêşkêşî Şûraya Hukemê Ajansa Navneteweyî ya Enerjiyê Atomî kirin.
Naveroka qerarnamê:
- Ev belge daîwa dike ku Îran li hember hin mijaran bersiv bidê û destûrê bidê bo sêrdana navendên nukleer yên berê û pêşkeftina uraniumê ya xwe ya pîtekirî.
- Pêşî jî medyayên din ragihandibûn ku ev belge heşt beş heye û dê di civîna 28–30ê Xezelwerê de were daxistin û li ser wê dê deng were dayîn.
- Di belgeyê de jî hatîye daxistin ku Îran divê çalakiyên nukleer yên xwe yên girêdayî bi avêya qûrs rawestîne.
- Sê welatên Ewropî daîna daxwazê ku Îran qanûnên navneteweyî biparêze û zanîyariyên nukleer yên xwe bidê ajansê.
Peyama belgeyê:
- Belgeyê diyar dike ku Îran pabendîya xwe bi peymana Pâdman (Safeguards Agreement) nehatîye tesbît kirin.
- Ajans ragihand ku di 5 mehên dawî de nikaribû çalakiyên Îranê bi awayekî temam binêre û kontrolkirina uraniumê ya pîtekirî jî qebûl nabe.
Ev belge dikare sedemê zêdekirina presê diplomatik li ser Îran be, bi armanca ku roşanî li ser çalakiyên nukleer were dayîn û ajans dikare kontrolê zêdetir bike.
Heke dixwazî, dikarim vê mijarê bi awayekî siyasî an jî zanistî zêdetir hûrgul bikim.
