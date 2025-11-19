Her komeke siyasî çend kursî li Iraqê bi dest xistin?

Li gor nûçeya Ajansa EhlulBayt (S) ABNA-Bi belavkirina encamên dawî yên hilbijartinên perlemanî yên Îraq ji hêla Komîsaryaya Bilind ya Hilbijartinan ve di rojê derbasbûy de rûmet bû ku her yek ji koalîsyonên serketiyê çend kursî ji perlemanê wergirtine; li gor vê, koalîsyona Serokwezîrê niha ya Îraq dê bibe fraksiyona herî girîng di perlemanê de.
Koalîsyona Sudani serketî bû
Koalîsyona “Avadanî û Geşahî” bi serokatiya Mihemmed Şîya‘ Sudani bi stendina 46 kursî ji hemû 329 kursî yên perlemanê herî zêde deng wergirt û li pêş bû.
Paşê koalîsyona “Çarçoveya Hevgirtina Şî‘an” di beyannameyekê de xwe wekî herî mezin fraksiyona perlemaniya nû ya Îraqî ragihand û li gor wê dê li ber hilbijartina serokwezîrê bo xwîzebîna pêşerojê bixebite.
Koalîsyon jî ragihand ku “hevgirtina neteweyî” binyadê sereke ye ji bo vejandina qada niha û pêxtkirina ewlehiya siyasî ya Îraqê.
Partiya Helbûsî û koalîsyona Malîkî li cîhan 2 û 3
Partiya Teqedûm bi serokatiya Mihemmed Helbûsî li cîhê duyemê ye û 36 kursî wergirt. Koalîsyona Nûrî Malîkî jî li cîhê sêyemê ye bi 29 kursî.
Sadiqûn û Partiya Barzanî
Bizûtnayê Sadiqûn bi serokatiya Qeys Xez‘alî 28 kursî, û Partiya Dîmokrat a Kurdistan bi serokatiya Mesûd Barzanî 27 kursî wergirt.
Bi giştî li Îraq koalîsyon û lîsteyên şî‘î 187 kursî, sunîyan 77 kursî, û kurd 56 kursî wergirtine. 9 kursî jî di destê kêmînatîngiran de ne.
Rewşa beşdariyê li hilbijartinan zêdetirî 56% hatî ragihandin. Şeya li ser vê ye ku fraksiyona herî mezin mafê heye serokkomar, serokê perleman û cinekên wî û her weha berbijêrê xwe ji bo serokwezîrî pêşkêş bike.
Qonaqên pêşeroja Îraqê piştî encamên dawî
Hemîd Saîx, eksperta mafê, di gotûbêjeke bi Al Jazeera re got ku piştî hilbijartinan, girîngtirîn qonaqa yasayî ji bo çêkirina hukûmeta nû di Îraqê de tê veqetandin di 4 qonaqên sereke de:
- Narazîbûn û paşê rastkirina encaman ji hêla Dadgeha Fîdral ve.
- Bangkirina perlemanê ya nû ji hêla serokkomar ve, civîna yekem û hilbijartina serokê perleman û du cinekên wî.
- Hilbijartina serokkomarê nû, û pêşkêşkirina berbijêrê fraksiyona herî mezin ji bo hilbijartina wezîran.
- Destpêkirina gotûbêjeyan di navbera fraksiyonên serketî de ji bo çêkirina hukûmeta nû.
Kî dê bi çêkirina hukûmetê bidestxistin?
Li gor eksperta mafê, serokkomar divê di nav 15 roj piştî roja hilbijartinê de serokwezîr ji bo çêkirina kabîneyê destnîşan bike. Berbijêrê serokwezîrê divê li gor maddeya 76 ya Dastûrê ji nav endaman a fraksiyona herî mezin were hilbijartin. Posta serokwezîrî jî li gor nerît, ya şî‘îyan e.
Mihemmed Ewad, lêkolînerê pergalên hilbijartinan, got:
Hilbijartina serokkomarê pêdivî ye bi 2/3 endaman (220 endam), lê hilbijartina serokwezîran û serokê perleman bi nîv + 1 deng tê kirin.
Ma senaryoya 2021 dê dubare bibe?
Li gor Ewad, hêza dîrokê û astengên siyasî pêk tîne ku hilbijartina serokwezîran û çêkirina hukûmetê dê piştî hilbijartinên niha jî dawamate, wekî 2021.
Bi taybetî di ber dijwarîya rawestgehên siyasî ya niha di nav çarçoveya hevahengiya şî‘an û nêzîkbûna dengên pirtûkxanên siyasî de, êger heye ku senaryoya wextê borî dubare bibe.
Wî zêde kir:
«Dîsa jî rewşa destxistina hukûmetê dê li ber hevkarî û daxwazên hêza navdewletî yên karîger a li Îraqê bête tesîr, bi taybetî li ser hilbijartina serokwezîrê. Ji ber vê jî pêşbînî tê kirin ku qonaqa piştî hilbijartinê û rêgeha hilbijartina serokwezîrê dê bi tenê rewerşêr û neasayî bimîne.»
