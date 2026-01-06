Derxistina Îranîyan ji Vênzûêla, yek ji daxwazên Trump e

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Ehla Beyt (s.x)— ABNA—Rojnameya amerîkî ragihand ku Donald Trump, Delcy Rodríguez, jêgirê serokê komara Vênzûêla, wekî rêberê demê wê welatê nîşan da û hişyarî da ku heke wî nebaşî bibe ku bi destûra Nicolás Maduro re têk çêbû, divê daxwazên Waşingtonê were berçav kirin.
Li gorî rojnameya Politico, rêveberên amerîkî Delcy Rodríguez ragihand ku divê hinek ji sê daxwazên Amerîkayê bicîh bîne.
Ev daxwazên Amerîkayê têne wate kirin:
- Rêkeftina çalakiyên qaçaxkirina materiyalên hêşyar (drogê),
- Derxistina sivîlanê Îranî, Kubayî û kesên din ên welatan an torên dijberî,
- Ragirtina firotina naftê ji hêla şîrkêtên amerîkî ve.
Li gorî vê raporê, Amerîka destûrê diyar nekir ji bo bicîh kirina ev daxwaz, û rêveberên amerîkî îşaret kirin ku li ser xebatên hilbijartinê ne nêzîk in.
