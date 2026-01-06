Hesed û hêza Sûriyê bi yekdem hevkariya xwe; sê leşker û sê yekî

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Ehla Beyt (s.x)— ABNA—Fermandarê Hêzên Sûriya Demokratîk (HSD) Ebû Omer el-Edlebî got ku peyman sê artêş û sê yekîneyan dihewîne, di heman demê de Yekîneyên Parastina Jinan (YPG), parastina sînor û dijî-terorê dê di yekîneyên taybet de werin organîzekirin.
Wî got, "Lihevkirin bi beşdariya şandeyeke payebilind ji bakur û rojhilatê Sûriyeyê, bi serokatiya Mezlûm Kobanî li Şamê, bi hebûna berpirsên payebilind ên hikûmeta demkî ya Sûriyeyê û bi garantiyên Dewletên Yekbûyî û welatên Ereban pêk hat."
Wî got, "Îro du belgeyên peymanê hatin îmzekirin, yek li ser şerê li dijî DAIŞê û ya din jî li ser ka (HSD) dê çawa di çarçoveya yekîneyên leşkerî de tevlî artêşa Sûriyeyê bibe."
