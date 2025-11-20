Guardian" de dibêje: "Îsraîl di Libnanê de ji bombeyên xuşeyî bi kar anîye"

Li gor nûçeya Ajansa EhlulBayt (S)- ABNA-Rapora rojnameya Brîtanî "The Guardian", ve hatî ragihandin ku rejîma Îsraîlê di şerê 13 mehî ya dawî yê bi Hezbullayê li Lubnanê de ji armancên xuşeyî (bombeyên xuşeyî) bi kar anîye.
Wêne û belgeyên mayîna du cureyên nû yên armancên xuşeyî — bombeyên 5 milîmetreyî yên "Barak Eitan" û mûşekên rêberdar yên 227 milîmetreyî yên "Raam Eitan" — di başûrê Lubnanê de hatine dîtin û ji hêla çend xebatkarên çalakîyên çeteyî ve hatine piştrast kirin.
Ev agahî nîşan dide ku bikaranîna vî cureyê çepê dikare xetereke mezin ji bo civakê çêbike, bi taybetî di herêmên ku şer tê dewam kirin de.
Cebilxaneyên komî ji ber belavbûna wan a berfireh û rêjeya bilind a teqînên têkçûyî gefên cidî li ser sivîlan çêdikin, û karanîna wan ji hêla peymanên navneteweyî ve qedexe ye, her çend Îsraîl ne endamê peymanê ye. Artêşa Îsraîlê ne karanîna van çekan piştrast kiriye û ne jî red kiriye, û dibêje ku ew tenê "çekên qanûnî" bikar tîne.
Lubnanê dîrokek tal bi van çekan re heye; bi mîlyonan bombeyên komî yên ku di sala 2006an de ji hêla Îsraîlê ve hatine avêtin hîn jî sivîlan dikujin. Pispor û komên mafên mirovan israr dikin ku ev çek bi xwezayî nayên kontrol kirin û bi dehan sal piştî karanîna wan kujer dimînin.
