Trump: Em bi hevkariya Erebistanê, Emarat û Misrê dixwazin şerê li Sûdanê bi dawî bibe

Li gorî ajansa nûçeyan a Ehl-ul Beytê (s.x) – ABNA – “Donald Trump”, Serokê berê yê Dewletên Yekbûyî yên Amerîkayê (DYA), ragihand ku ew plan dike bi hevkariya Erebîstana Siûdî, Emarata Yekbûyî yên Erebî (MYE), Misir û hevkarên din ên herêmî yên li Rojhilata Navîn, ji bo bidawîkirina pevçûna li Sûdanê dest bi xebatê bike da ku sûcan bi dawî bîne û aramiyê li wî welatî pêk bîne.
Trump ev mijar di axaftina xwe ya li “Konferansa Veberhênana Hevbeş a DYA û Erebîstana Siûdî” de û herwiha di peyamekê de li ser tora civakî ya “Truth Social” anî ziman.
Wî rewşa Sûdanê wekî “sûcên hovane” û “cihê herî tundûtûj ê Cîhanê” bi nav kir û got ku ev welat bi krîza herî mezin a mirovî re rû bi rû ye û pêdiviya wî bi xwarin, bijîşk û her tiştê din heye.
Wî rave kir ku Welîehdê Siûdî, Mihemed Bin Selman, ji wî xwestiye ku ji bo çareserkirina krîza Sûdanê bikeve nava tevgerê û got: “30 deqe piştî daxwaza wî, min dest bi xebatê li ser dosyeya Sûdanê kir.”
Trump tekez kir: “Sûdan xwedî şaristanî û çandeke mezin e ku mixabin ber bi hilweşînê ve çûye, lê bi hevkariya û hevahengiya welatan, nemaze welatên dewlemend ên herêmê, dikare were sererastkirin.” Trump destnîşan kir ku DYA dê bi Erebîstan, Emîrat, Misir û hevkarên din re ji bo pêkanîna aramî û bidawîkirina pevçûna li Sûdanê hevkariyê bike.
Wî lê zêde kir: “Çareserkirina krîza Sûdanê di planên min ên destpêkê de nebû, lê daxwaza Mihemed Bin Selman bû sedem ku ez bala rasterast bidim ser vê mijarê. Ew dê roleke girîng di bidawîkirina vê pevçûnê de bilîze.”
Berteka Sûdanê
Di bertekekê de li ser van daxuyaniyan, Encûmena Veguhêz a Sûdanê di daxuyaniyekê de ragihand: “Hikûmet pêşwaziya hewlên Erebîstan û Amerîkayê ji bo pêkanîna aştiyeke dadmend û wekhev li Sûdanê dike.”
Vê encûmenê herwiha spasiya “baldarî û hewlên wan ên berdewam ji bo rawestandina xwînrijandinê li Sûdanê” kir û amadebûna hikûmetê ji bo “beşdarbûneke cidî di rêya pêkanîna aştiya ku gelê Sûdanê li benda wê ye” eşkere kir.
Ebdulfettah El-Burhan, Serokê Encûmena Veguhêz a Sûdanê, jî di peyamekê de li ser tora civakî “X” spasiya Trump û Mihemed Bin Selman kir û nivîsî: “Spas Şahzade Mihemed Bin Selman, Spas Serok Donald Trump.”
Hêjayî gotinê ye ku krîza mirovî li Sûdanê ji Nîsana 2023’an û vir ve, di encama şerê di navbera Artêşa Sûdanê û “Hêzên Berteka Bilez” de, tundtir bûye; şerekî ku heta niha bûye sedema kuştina bi deh hezaran kes û awarebûna nêzîkî 13 mîlyon kesan.
