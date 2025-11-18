Rêya Rizgarkirinê ji Şewitandin di Peyama Hazretê Fatima Zehra (s.x) de

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) ABNA- “Mümin Bi Nûra Xwedê Dixwîne”
Di hadîsa pîroz û girîng a Hazrat Fâtima Zehra (s.x) de ku li Emîrê Mû’minîn Eli (S.X) hatî gotin tê wisa:
“Ey Ebûl-Hasen! Mû’min bi nûra Xwedê temaşe dike.”
Ev gotin deriyekî dirêj ji bo fahmê taybet û basîretê derûnî ya müminê rastîn veke. Ev peyam na tenê şiroveye, lê diyarî dike qadiriyeta taybet a müminê li têgihiştina rastiyên jiyan û cihê hak û şaşiyê, ku ji sirûda his û aqilê kesên din zêdetir dibe.
Şiroveya “Nûra Xwedê”
Ma’naya wisa: “Mümin bi nûra Xwedê dixwîne” ew nîne ku mümin her dem fîlan û gaybê dizane. Lê nûrê Xwedê tê gotin basîret û têgihiştina derûnî ya ku Xwedê ji hêla îman û taqwa ve di dil û rûhê mümin de dide. Ev nûr, müminê dide ku:
1. Rastiyên jiyanê zêdetir têgihîştin: Mümin dikare layên veşartî yên rastiyê bibîne ku ji çavê kesên xweşan veşartî ne.
2. Rast û şaşiyê cihê bikin: Ev nûr alîkariya dike ku mümin di nav şik û fitneyan de şaş nebê.
3. Batinê kesan bişîne: Mümin dikare niyeta derûnî û têgihiştina çalakiya kesan bibîne û di kar û hevpeyvînên civakî de hişyar be.
4. Encamên çalakiyan pêşînî bibîne: Bi vê basîretê, mümin dikare encamên kiryar û hilbijartinan baştir bihîse û ji xetereyan parastin.
Ev basîret, encama têkiliyê ya derûnî ya mümin bi Xwedê ye. Herdem ku îman zêde, taqwa pîroz û têkiliyê bi Xwedê qewimtir be, ev nûr di dilê mümin de ronahî zêdetir dike.
Nûr û basîret di Quranê de
• “Xwedê nûra asiman û erdê ye…” (Sûre Nur, 35)
Ev ayet Xwedê wek çavkaniya bingehîn a nûr û rêberiyê nîşan dide. Nûra Xwedê ku Hazrat Zehra (S) referans dide ji vî çavkaniyê tê û her kî xwe bi vî çavkaniyê girêdayî bike, ji wê şîrove bibîne.
• “…taqwa û îman… nûrê ji hêla Xwedê ve didin ku bi wê rê re bikevin.” (Sûre Hadîd, 28)
Ev nûr, basîret û têgihiştina jiyanê ye ku rêya müminê ji guman û şaşiyê ronahî dike.
• “Kî ku mirîbû, me wî jî jiyan dan û nûrê ji bo wî dan ku di nav mirov re bi wê ve bikevin…” (Sûre En’âm, 122)
Ev ayet jiyana müminan û kîjan ku bi nûrê Xwedê ne, ji kesên ku li tarîya guman û şaşiyê dimînin, cûre dike.
Encama peyamê
Peyama Hazrat Fâtima Zehra (S) ku ““mû’min bi nûra Xwedê temaşe dike”, referans dike ser basîret û têgihiştina derûnî ya ku Xwedê ji hêla îman û taqwa ve di dilê mümin de dide. Ev nûr, müminê dide ku rastiyên jiyanê bibîne, rast û şaşiyê bijêre, batinê kesan têgihîje û ji guman û şaşiyên rûhî xilas bibe. Ev basîret, nemateke mezin e ku rêya müminê ji tarîya şaşiyê derbas dike û wî/ wê di rêya rast û hêja ya Xwedê de rêvebir dike.
Etîketan:
• Nûra Xwedê
• Basîretê müminan
• Têgihiştina derûnî
• Rêberiya îmanî
• Dawiya Peyam/
