Li gor nûçeya Ajansa EhlulBayt (S) ABNA-Di ceremoniya fermî ya vekirina "Mizgefta Nû" de li bajarê Kardjalî ya li başûrê rojhilatê Bulgaristanê, yek ji mizgeftên herî mezintirîn a herêma Balkanê, gelek şexsên bilind hatin beşdarî.
Di vê ceremoniya vekirinan de, Mehmet Nuri Ersoy, wezîrê çand û gezê ya Tirkiyeyê, bi hev re Osman Aşkın Bak (wezîrê ciwanan û sporê), Zafer Sarıkaya (alîkarê serokê Partiya Adalet û Pêşveçûnê), Safi Arpaguş (serokê karên dînî), û çend endamên parlaman û serokên Tirkiyeyê jî hatin beşdarî.
Wezîr Ersoy di axaftina xwe de diyar kir:
"Ev mizgeft ne tenê cihêkî ibadetê ye, lê belkî navenda rûhî, çandî û civakî ye ku nîşaneke girîng ji bo mirovên musulman a herêmê ye."
Wî zêde kir ku têkiliya dostane û hevkarî di navbera Tirkiyeyê û Bulgaristanê de her roj di pêşveçûnê ye.
Ev mizgeft li ser erdekî bi mezintiya 1400 metreyê kare hate avakirin û dikare 1200 nimêjxwîn bi qebûl bike. Di nav mizgeftê de cihên xwendina Qur'anê, salonên civînê û herêmên çalakiyên civakî jî heye, ku wê bibe navenda xizmeta civata musulman a Kardjalî.
Safi Arpaguş, serokê karên dînî, jî diyar kir ku:
"Mizgefta Nû wekî yek ji mizgeftên herî girîng a Balkanê, ne tenê cihêkî ibadetê ye, lê jî navenda zanînê, yekbûna civakî, wêfadarî û rêzê ye."
Yek ji mezintirîn mizgeftên Balkanan li bajarê Kircaliyê (Kardzhali) li başûrê rojhilatê Bulgaristanê hatiye vekirin
“Yek ji mezintirîn mizgeftên Balkanê, li ser zemînek bi qade 1,400 metrekare hatiye çêkirin û 1,200 nimêjker dikare tê de bicivin, li Bulgaristanê hate vekirin.”
