Tenaqozê di reftar û gotinên Dê û bavan de çi bandorê heye? Pêwîstiya afirandina bîranîna baş bi nimêj."

Nimêj di çanda dînî ya Îslamê de tenê ibadetek nîne, lê belkî bingeh û bingehê dînê ye û pîvazek ji bo nirxandinê ya hemû kiryarên din. Di metnan dînî de, namaz wekî "miraca mînan" û "qurbanê her parêzgar" hatî şandina ku rêya nêzîkbûnê bi Xwedê ye.
Ev fermanê rojane, ne tenê têkiliya kesê bi Xwedê bişopîne û aramîya rûhî bi bîra Xwedê bidê, lê jî têkiliyên civakî yên girîng tê de heye. Di Qur'anê de, namaz wekî sedemek ji bo dûrkirina ji fêş û xwedîkarî tê naskirin û wekî bingehê pêwendiyê û bersivdariya civakî tê nîşandan.
Namaz dilê têxistina nirxên dînî ye û di her rewşê de — her çend xurt be, wekî nexweşî an şer — ne tê jêbirin. Ji bo jiyana rûhî ya kes û saxîtiya civakê, namaz pêwîst e.
Nexweşiya Rêwîtî ya Ciwanan bi Nimêjê
Dema ciwanî, ku bi lêgerîna nasnameyê û xwestek ji bo serbixwebûnê tê şopandin, demeke girîng e ji bo xurtkirina bawer û rêwîtên dînî. Kêm bûnê hezê ciwanan ji namazê gelek caran ji ber têkiliyên kesane, malbatî û cihê zindî ye.
Ger ciwan nimêjê wekî karê zor û bê kêfxweşî bibîne, bi hêzî wê jêdibe. Lê heke nimêj wekî hewceyeke rûhî, rêya aramî û kontrola hisyanan were pêşkêş kirin, ew dikare hêzê hundirî bidê.
Pirsên bawerî, hisa neyarî an xwîna xweş nizanîn jî dikarin sedemê dûrbûna ciwanan bibin. Mamosteyan û dêûbav divê bi bersivên ramanî û dilsoz ev astengên bibin, û namaz wekî rêya paqijkirina xeta û vegerê bo Xwedê nîşan bidin.
Rola Nimûne û Cihê Hîsî
Malbat bingehê sereke ya xurtkirina rêwîtiya namazê ye. Rêwîtiya dêûbav di temamî kiryar û hez de, dikare bi awayekî neşûrî li ser zarokê kar bike. Têkiliya di navbera gotin û kiryarê dêûbav de, dikare baweriya zarokê bigire.
Ji zarokî ve, divê namaz bi rêya lîstok, teşwîq û hezkirinê were pêşkêş kirin. Namaz ne divê wekî karê zor were pêşkêş kirin, lê wekî bîra xweş. Teşwîqên ne cihê xwe, hertiştên zor, têhdîd, an jî qebûlkirinê bi zor dikarin zarokê ji namazê dûr bikin.
Nimêja civakî ya malbatê, çêkirina cihên xweş (wekî seccade û çarşefên taybet), dikarin hêzê hîsî ya nimêjê zêde bikin.
Perwerdehiya Nimêjê: Ji Zarokî ve heta Demê Teklîfê
Fêrkirina namazê divê ji berê teklîfê dest pê bike, bi çîrok, helbest û lîstok. Di navbera 9–15 salî de, fêrkirina fermandan û têgihiştina makîna namazê divê bi ciddiyet û bi hezkirinê were pêşkêş kirin.
Endamên mezin a malbatê jî bi rêwîtiya xwe dikarin rola girîng li ser ciwanan bidin.
Hevbexçûnê ya Sê Cihê: Mal, Dibistan, Medya
Dibistan divê cihêkî teşwîqî û xweş bibe. Şexsiyeta mamosteyên dînî, bersivdana wan, û şexsiyeta wan dikare zarokê bi namazê bixe. Cihê nimêjê divê xweş, paqij, bi bûnê xweş û bi avdanxaneyên baş be.
Hevalên hevreş jî dikarin sedemê teşwîq an jî dûrbûnê bibin. Hevalên nimêjxwîn dikarin hêzê teşwîqê bidin, lê hevalên bêbawer dikarin sedemê jêbirinê bibin.
Radyo û Televizyon (Medya) jî rola xwe dilîze. Ji bo pêşîgirtina ji tevliheviya nûciwan, pêdivî bi hevsengiya sêalî di navbera malê, dibistanê û medyayê de heye. Bernameyên balkêş ên medyayê yên ku bi saetên nimêjê re tên hev, bi awayekî neçarî peyama “nebaweriya nimêjê” ji bo nûciwanê dihîne..
Encam:
Teşwîqa ciwanan bo nimêjê tenê fêrkirin nîne, lê pergala perwerdehiya hîsî, ramanî û civakî ye. Serketinê di vê qada de pêdivî ye bi şêwazekî giştî, ku li ser nimûneya rast, têgihiştina ramanî, xweşkirina tecrûbeya namazê û hevbexçûna hemû pergala perwerdehiyê were avakirin.
