Nûnerê Îranê li Kanadayê derbarê tawanên mafên mirovan ên li dijî Îranê de

Li gor nûçeya Ajansa EhlulBayt (S) ABNA- Nuhnerayetî Komara Îslamî ya Îranê li Neteweyên Yekbûyî di bersiva propagandaên mafên mirovan yên Kanadayê de got:
“Em ji derewbejiya Kanadayê, wê welatê ku dijwariya wê li derheqê nedaştiyê û veşartina hezarên zarokên xwecihî di gorên bênav de û nerqetina dervekirina wî dijî rengperestiya rîşedar xwe bi nav hatî tomarkirin, baş nizanim. Niha li dijî Îranê, bi navê parastina mafên mirovan xwe diaxive — bê sererastî.”
Nuhnerayetî Îranê li Neteweyên Yekbûyî jî got:
“Eger mafên mirovan nebûna amûra geopolitîkî ya di destê heman kora laderya zincîrayî de, diviya Kanada bûya ku wek gulel bi ser maseya sûcdaran rûne û bin barê biryarnameyan de rastiyê qebûl bike, ne ku bi xwezayî xwe xwe binetîne nav.”
Berê jî, Xulamhoseyin Derzî, cîgirê nuhnerê Îranê li Neteweyên Yekbûyî, li ser propagandaên Kanadayê gotibû ku ew bêbenemayî û nehewce ne.
……………
Dawiya peyam/
Nûnertiya Îranê li Neteweyên Yekbûyî bersiva îdiayên mafên mirovan ên nûnertiya Kanadayî li Neteweyên Yekbûyî yên derbarê biryarnameya dijî Îranê de da.
Li gor nûçeya Ajansa EhlulBayt (S) ABNA- Nuhnerayetî Komara Îslamî ya Îranê li Neteweyên Yekbûyî di bersiva propagandaên mafên mirovan yên Kanadayê de got:
Your Comment