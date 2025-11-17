Grupekên Filistînî: Ne qebûl dikin ku Xezzê bê silah bîimenê an jî mafê berxwedanê zarar bigihêje.

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) ABNA-Komên û hêzên filistînî bi weşandina danegeyeke rêkxistî diwîha xwe ragihand ku pêdivî ye desthilatdariya xelkê Filistîn li ser qitê Xezze bihêle, û bi hêrsî ya mezin li dijî her cureyê peymanên navneteweyî ku mafê berxwedanê red dikin an jî dixwazin silahê ji berxwedanê bigirin, ragihandin.
Li gor rapora "al‑Yewm al‑Sabeh", van komên filistînî da’weyê dan ku mekanîzman navneteweyî were avakirin da ku Îsraîl ji ber xilanên berdewami xwe — wekî birçîbirç kirina gelê Xezze bi kontrolkirina dergeh û astengkirina têketina alîkariyan — hesibdar bibe. Ew bi rûmet û dolmendî gotin ku her cureyê pêkanîna "qeymûmiyet" an jî hêza leşkerî ya biyanî û çêkirina bazeên navneteweyî di qitê Xezze de bi awayekî zordarî li ser desthilatdariya netewî ya Filistînê tê dîtin û ewê ji hêla xwe re nehatîye qebûl kirin.
Van hêzên ragihand ku, çalakiyên her hêzê navneteweyî divê tenê bi parastina sivîlan, piştrastkirina têketina alîkariyan û weşandina dûriya navberê hêzên li hev dijberê bisernebenchînek were seyr anîn; û îro tengaz kirin ku ev hêzên divê tam biner da kontrolê Civata Neteweyê Yekbûyî (ONU) bin û bi têkiliyê neteweyên fermî yên Filistînî bixebitin.
Grûpên berxwedanê yên Filistînî her wiha diyar kirin: Her nîqaşek li ser çekên berxwedanê mijarek bi tevahî neteweyî ye û divê di çarçoveya pêvajoyek siyasî ya zelal de ku bidawîbûna dagirkeriyê garantî dike were raberkirin, di heman demê de em dîsa dijberiya xwe ya li hember her bendê ku bi bêçekkirina Xezzeyê an jî zirardayîna mafê berxwedana gelê Filistînî ve girêdayî ye, dubare dikin. Hêzên Filistînî hişyarî dan ku alîkariya mirovî neguhere amûrek zext an şantajê ya siyasî, û daxwaz kirin ku hewldanên mirovî bi rêzgirtina serweriya Filistînê û dûrî her îstismara siyasî werin kirin.
............. Dawiya peyamê/
Etîket Hemas Xezzeyê
Your Comment