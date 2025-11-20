Rola Kurdan di Hilbijartinên Parlamentoya Iraqê de (Giştî)

Li gor nûçeya Ajansa EhlulBayt (S) ABNA-Di dawîyên hilbijartinan ên Iraqê de, Partiya Demokrat a Kurdistan (PDK) bi rêberiya Mesûd Barzanî dîsa bû yek ji giringtirîn aktorên siyasî yên wê welatê؛
partiyek ku ne tenê rêberiya Herêma Kurdistanê dike, lê niha jî di pergala pêkhatina hukumeta nû û navendên federal de rolekî diyar guhartiye.
Vegeriya paşî ya PDK'ê
PDK bi destxistina 27 kursî di perlemanê Iraqê de، pêgaya xwe wek hêza herî mezin a kurdî dîsa qewimand kir. Şaş ne, li Mosil—navenda parezgariya Neynewa—ji hêzên sunni yên ereb jî dengên baş wergirt؛ herêmek ku her gav qeleweya lêgerînê a ereban bû.
Li hemberê wê، Yekêtîya Nîştimanî (YNK) bi rêberiya Bafil Talabanî، bi 18 kursî xwe parast و، hîna jî yek lêdanek girîng di danûstandinên pêkhatina hukumetê de ye.
Hewlêr wek navenda danûstandinên hukumeta nû ya Iraqê
Bi vê encamê، Hewlêr bû şûna sereke ya partiyan yên siyasî ya Iraqê ji bo pêkhatina koalîsyonan و diyarkirina serokwezîrê pêşerojê. Mohammed Şia' Sudani، serokwezîrê niha، tenê çend rojan piştî ragihandina encamên hilbijartinan Çû Hewlêr؛Balyozek ku، li gorî çavkaniyan، hîşkek bû ji bo wergirtina piştgiriya kurdan gibon berdewami rêxistinê.
Mijara dijwariyên Sudanî ji bo wergirtina piştgiriya Barzanî
Her çend Sudanî pêdiviya dengên kurdan heye، lê PDK hemîtiya kurt an hêsan foriya berî rengê dide. Xeletiya aborî û derecavayî ya hukumeta federal—werqetina maaşên karmendên herêmê, astengkirina belavkirina neft bi xeta borîya cîhanê—astengên girîng çêkirine و civaka Herêmê jî bi naletiyek xist ser xurt.
Bi vî rewşê، rêberên Herêmê dizanin ku ev qisirandinên aborî qerarên taybetî yên Sudanî tune bûn، lê bi sedema çarçoveya koalîsyona Wihdeya Hereketê bûn. Niha jî hin grûpên heman koalîsyonê têne dîtin، ku ji bo afirandina mezin tirîn lâyen a perlemanê li gel PDK re koalîsyon çêbikin—even eger wateya wê ew be ku Sudanî jî bên zeliqîn.
Hilbijartina "xerab û xerabtir" ji bo Barzanî؟
Analîstên siyasî dibêjin ku Barzanî dema dawî dibe ku di navbera du fermanên xerab de yek bide hilbijartin، و dibe ku vê carê wê sudanî be—but bi şertên zelal و girêdayî. Ji ber ku kurd dibînin ku çarçoveya Wihdeya Hereketê piştî hilbijartinan berxwedana gelek dan، lê piştî destsandinê çi tejî be، pir biraştî neqedand.
Rolet stratejîk a kurdan di pêkhatina hukumeta nû de
Di rewşek de ku pêkhatina hukumeta nû tê guhûn، kurd bi 45 kursî carek din di pozîsyonekî kûr de ne؛ wateya ku tenê dikarin dengê girîng hebin na، belkî jî awarteyên hukumeta nû، siyaseta neftê، و têkiliyên Baxdat–Hewlêr jî diyar bikin.
