Peymanek nû di navbera Rûsya û Sûriyeyê de li ser Kurdan

Li gor nûçeya Ajansa EhlulBayt (S) ABNA-Çavkaniyên Sûrî û medyaya Îsraîlî radigihînin ku Moskow û Şam li ser vejîna leşkerî ya Rûsyayê li başûrê Sûriyeyê lihevkirinek çêkirine. Hebûn ji nû ve destpêkirina firînan û vekirina xalên kontrolê yên leşkerî yên Rûsyayê li deverên sînorî yên bi Îsraîlê re vedihewîne.
Li gorî raporê, hêzên Rûsyayê li parêzgeha Quneytrayê dest bi firînê kirine û li ser sînorê Sûriye-Îsraîlê li Bilindahiyên Golan û eniyên din ên başûr, ku berê di bin serokatiya Beşar Esed de çalak bûn, ji nû ve cihên leşkerî yên Rûsyayê ava kirine.
Li gorî bendên peymanê:
Rûsya baregehên Hemîmiye û Tartusê diparêze û wan ji bo piştgiriya lojîstîkî bikar tîne.
Moskow di normalîzekirina têkiliyên di navbera Şam û Elewiyên Laziqiyê de rolek navbeynkariyê dilîze.
Firotina benzîn, mazotê û petrola xav bi bihayên kêmtir ji bazarê ji Sûriyeyê re, û her weha dabînkirina alavên avakirinê ji bo avahiyan, dê beşek ji alîkariya aborî ya Rûsyayê be.
Rûsya sîstema parastinê ya yekgirtî ya Sûriyeyê, ku di bin serokatiya Beşar Esed de çalak bû, vejîne.
Perwerdehiya hêzên artêşa Sûriyeyê ji aliyê Rûsyayê ve û lêçûna ku ji aliyê Erebistana Siûdî ve hatiye dayîn.
Doza têkildarî derewînan dîsa di bin çavdêriya Rûsyayê de ye
Moskow her wiha têkiliyên di navbera Şam û Kurdan de birêve dibe.
Ev peyman vegera çalakiya Rûsyayê li ser nexşeya hêzê li başûrê Sûriyeyê û hewldana Moskowê ji bo xurtkirina înfîltrasyona xwe ya siyasî-leşkerî di rewşa nû ya herêmî de nîşan dide.
