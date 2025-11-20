Dîroka Giştî ya Nêrîna Îmam Xamenei li ser Pirtûk û Xwendinê

Li gor nûçeya Ajansa EhlulBayt (S) ABNA-Qudretullah Mansûrzade, pêşnasekê mijarên dînî û civakî, di gotarek taybetî de ku ji hêla ajansa Tasnîm ve hatî weşandin, diyar dike ku:
"Dîtina Serokê Şoreşa Îslamî li ser Pirtûkê tenê dîtina çandî û kesane nîne; belkî ew kitêb û xwendina kitêbê wekî 'dêra ewlehiya neteweyî' dîtin."
Di vê dîtinê de, ew pirs dike:
"Gelêk ku di berê xwêra têkiliyên îstikbara cîhanî ye, bê piştgiriya çand, perwerdehî, têgihiştin û zanînê çawa dikare xwe biparêze?"
Wê gotinê nîşan dide ku hişyarî û agahîya gel, ku tenê bi xwendina giran tê digelîn, berxwedanekê sereke ye li dijî şerê nerm a dijminê.
Pirtûk: Bingehê Pêşveçûna Civata Mirovan
Kitêb wekî bingehê pêşveçûna civata mirovî tê naskirin. Hemû olên asmanî û mezinên dîrokê bi kitêbê hatine nemandin. Di gotinên xwe de, Serokê Şoreşê bi xemgînî diyar dike ku heke kitêb li ser hemû mijaran hebe û gel bersiva pirsên xwe li kitêbê bibîne, "cîhekî din û çîrokekî din" dê bibe — cîhekî ku bi kêfxweşî li civaka me têk çûye.
Sedemên Dûrbûna Civakê ji Pirtûkê
Serokê Şoreşê sedema vê dûrbûnê di hukmê padîşahan û serokên zilmkar, fased, bêçand û bêzanîn de dîtine ku di 200 salên dawî de li ser vê welatê hukm kirin. Di demê ku neteweyên din berê zanînê digeriyan, talentên ronahiyê ya gelê Îran li bin zilmê ma û di demê Pahlawiyan de ne tenê têkoşînê ji bo belavkirina kitêb nehat kirin, belkî bi şewatkirina şewatên ne sax, kitêb ji çavê gelê derket.
Statîstîkên şaşdar wekî "hejmarekê meyxaneyan zêdetir ji pirtûkxaneyan" di vê demê de, nîşan dide ku çend girîng bû vê fêlê çandî.
________________________________________
Pêdivîya Vegerê Bo Xweşbûnê Çandî
Herçend Îran çandekî dirêj û mirovên mezin heye, wekî mamosteyan, helbestvan û alimên mezin, lê hewce ye ku civakê bi kitêbê zêdetir têkiliya xwe çêbike. Vegerê bo xweşbûnê çandî û paşxistinê vê lêkera dîrokî, pêdivîyekê neqarî ye.
________________________________________
Şêwazên Serokê Şoreşê ji Bo Belavkirina Çanda Xwendina Pirtûkê
1. Pirtûk di nav malbatê de: Ew dîtina xwe ya malbatê diyar dike ku hemû endam bi kitêbê radin. Ew dixwaze hemû malbatan wekî wisa bibin.
2. Pirtûk û perwerdehiya zayendeyê: Ew diyar dike ku xwendina dengî ya kitêb ji bo zarokan, wekî ku li malbatanê Ewrûpayê tê kirin, dikare hezê kitêbê ji zarokî ve çêbike.
3. Belavkirin bi kitêbên biçûk: Pêşniyar dike ku kitêbên jêbî, biçûk û kurtkirina kitêbên giran were çêkirin da ku xwendin bi awayekî hêsan bibe.
4. Guhertina dîtinê li kirînê kitêbê: Ew diyar dike ku pirsa kirînê kitêbê ne bi bihayê ye, belkî bi nehatina wê di sîbêdê malbatê de ye. Kitêb divê bibe mêxarekê sereke, ne tenê tiştekî zêdekî.
5. Çêkirina kitêbên dînî yên ronahî: Ew pêdivîya çêkirina kitêbên dînî yên wekî karên şehîd Morteza Motahharî diyar dike, ku bi zimanekî hêsan û bê ifrat û tafrît mijarên sereke yên Îslamê vekolîn.
6. Xwendin di demên kurt de: Ew diyar dike ku xwendin di demên wekî rêya otobûs, metro an demên vala de dikare gelek kitêb were xwendin. Bi nim saetê rojane jî dikare xwendina giran bibe.
Encam: Pirtûk Wekî Bingehê Nûvekirina Çandî
Gotinên Serokê Şoreşê li ser kitêb û xwendin, nexşeyek ji bo nûvekirina çandî û xurtkirina bingehên çanda Îslamî–Îranî ye. Ew kitêb dîtin wekî girêdana bawer û aqil, qelaxa parastina nasnameya neteweyî û dînî, û sedemê sereke ya pêşveçûna zanistî û civakî.
Heke kitêb wekî "nan û xwarinê" ya rojane nebe, û xwendin wekî "pêdivîya giştî" nebe, nekarin hêvî li ser şewq û gihîştina vê "cîhekî din" bikin.
Heftiya kitêbê, demek e ji bo tevgera giştî da ku Îranê bibe civakek ku kitêb di nav de dijî û xwendin bibe şêwaza jiyanê.
Serokên çandî, weşanxan, nivîskar, mamoste û bi taybetî dê û bav, hemû ji bo pêk anîna vê xwestê, divê bi azmê neteweyî û planekî rastîn çalakî bikin.
………………
Dawiya Peyamê/
Pisporê mijarên olî û civakî nivîsand: Nêrîna rêberê şoreşê li ser pirtûkan ne tenê nêrînek çandî û takekesî ye; Di şûna wê de, em pirtûk û pirtûkxaneyê wekî "li dijî mijara ewlehiya neteweyî" dibînin. Li gorî wan, netewe di pêşangeha papaxên xudperest ên cîhanê de ye.
Li gor nûçeya Ajansa EhlulBayt (S) ABNA-Qudretullah Mansûrzade, pêşnasekê mijarên dînî û civakî, di gotarek taybetî de ku ji hêla ajansa Tasnîm ve hatî weşandin, diyar dike ku:
Your Comment