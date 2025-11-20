  1. Home
"Bi beşdariya xwendekar û zanayanê zimanê Urdu, konferansa «Berxwedana Fatîmî li dijî cephêya batil» hate birêvebirin + wêneyan"

20 November 2025 - 22:24
Source: Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) ABNA-
"Bi hewldana Weqfa El Sadiq (xwendekar û zanayên bi zimanê Urdu ji Qum), konferansa zanistî li ser lêkolîna aliyên dîrokî û nûjen a basîret û berxwedana Fatîmî hate birêvebirin."

Li gor nûçeya Ajansa EhlulBayt (S) ABNAـ Bi şopandina Weqfa El‑Sadiq (xwendekar, zanyar û zanayên bi zimanê Urdu ji Qum), konferansa zanistî «Berxwedana Fatîmî li dijî cebheya batil; ji Medîne heta Mizgefta El‑Aqsa» hate birêvebirin.

Di vê seremoniyê de Hocetul‑Îslam Seyîd Mûçteba Suleymanî û Ferhet Husên Mehdeyî ji zanyar û zanayên bi zimanê Urdu ya Qum gotinên xwe pêşkêş kirin.

Sewalvan bi îşaretê li ser sîretê berxwedanê ya Xezretê Fatîma Zehra (s.x), li ber hemberî çarçoveyên zilmkar û rola afşayîna wî li dijî rûyê nifaqê, wan bi têkiliyên dinyayê îro, bi taybetî şerê neteweyê Filistîn li dijî rejîma dagirkerê sîyonîstî girêdan û di çarçoveyekî zanistî û analîtîk de şirove kirin.

Sewalvan daxuyand ku berxwedana Fatîmî tenê bûyîyekî dîrokî nîne, lê belkî prinsipêkî herdemî ye ku di her serdemê de ji bo ehla rastî rêberî li dijî cebheya batil dike.

Wan zêde kirin: îro berxwedana neteweyê mazlûmê Filistîn û parastina Mizgefta El‑Aqsa berdewamîya heman azm û berxwedana Fatîmî ye.

Di dawiya konferansê de, beşdarîyên seremoniyê ji hewldana zanistî ya Weqfa El‑Sadiq sipas kirin û li girîngiya vê cins civînên ji bo bilindkirina fikrîya ûmmeta Îslamî û piştgirîya yekbûna daxuyand."

