Rêberê Giranqedrê Şoreşê di peyama xwe de ji jina îranî ya ku piştî bidestxistina modalya ya zîv cilên neteweyî li xwe kiriye: Hewl û biryardariya we

Li gor nûçeya Ajansa EhlulBayt (S)— ABNA — Di berêkê ya pêşbaziyên yekbûna welêtên Îslamî de, Firiştê Hesenzadê, endamê tîma Muay-Thai ya jinan ya Iranê, karîbû medala zîvî yên rêzeyan wergire. Wê piştî dawiyê finalê di axaftinê de bi ragihandîvan re got:
"Ez dixwestim modalam zêr be û wê pêşkêşê Rehberê Şoreşê bikim; hêvîdarim ku modala zîvî yê min qebûl bikin."
Li gorî rapora weşandî, ev peyama xweş û samîmaneyî gîhanda Rêberê Mezin a Şoreşa Îslamî, û Setaetê Ayetullah Xameneyî jî di bersivêkî kin lê pîr ji hêz û hezê re bo vê warzşkarê nivîsand:
"Silav û spasên min bidin û bibêjin:
Ji zêr jî bilindtir, hemêt, hewl, bawerî û xwe-baweriyê te ye, kêçê min."
Firiştê Hesenzadê vê peyama Rehberê Şoreşê di rûpela xwe ya Instagramê de weşand.
......
Dawiya peyamê/
Etîket
Rêberê Şoreşê
Lîstikên Hevgirtinê yên Welatên Îslamî
Your Comment