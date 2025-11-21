  1. Home
  2. Xizmetkariyan
  3. Nûçeyên Taybet

Rêberê Giranqedrê Şoreşê di peyama xwe de ji jina îranî ya ku piştî bidestxistina modalya ya zîv cilên neteweyî li xwe kiriye: Hewl û biryardariya we

21 November 2025 - 16:55
News ID: 1752619
Source: https://tr.abna24.com/news/
Rêberê Giranqedrê Şoreşê di peyama xwe de ji jina îranî ya ku piştî bidestxistina modalya ya zîv cilên neteweyî li xwe kiriye: Hewl û biryardariya we

Rêberê Giranqedrê Şoreşa Îslamî, piştî gotinên jinê milîpoxa Muay-Thai ya welatê me ku paş vê ku di Lîstikên Welêtên Îslamî de modala zîvî (nexşe) wergirt û wê medalê ji wan re pêşkêş kir, peyamekî ji dil xwe re yên pîr ji hevpaşiya xwe veşand.

Li gor nûçeya Ajansa EhlulBayt (S)— ABNA — Di berêkê ya pêşbaziyên yekbûna welêtên Îslamî de, Firiştê Hesenzadê, endamê tîma Muay-Thai ya jinan ya Iranê, karîbû medala zîvî yên rêzeyan wergire. Wê piştî dawiyê finalê di axaftinê de bi ragihandîvan re got:
"Ez dixwestim modalam zêr be û wê pêşkêşê Rehberê Şoreşê bikim; hêvîdarim ku modala zîvî yê min qebûl bikin."

Li gorî rapora weşandî, ev peyama xweş û samîmaneyî gîhanda Rêberê Mezin a Şoreşa Îslamî, û Setaetê Ayetullah Xameneyî jî di bersivêkî kin lê pîr ji hêz û hezê re bo vê warzşkarê nivîsand:

"Silav û spasên min bidin û bibêjin:
Ji zêr jî bilindtir, hemêt, hewl, bawerî û xwe-baweriyê te ye, kêçê min."

Firiştê Hesenzadê vê peyama Rehberê Şoreşê di rûpela xwe ya Instagramê de weşand.

Rêberê Giranqedrê Şoreşê di peyama xwe de ji jina îranî ya ku piştî bidestxistina modalya ya zîv cilên neteweyî li xwe kiriye: Hewl û biryardariya we

......

Dawiya peyamê/
Etîket
Rêberê Şoreşê
Lîstikên Hevgirtinê yên Welatên Îslamî

Your Comment

You are replying to: .
captcha