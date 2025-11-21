"Rûsya plan dike ku 9 bingeha leşkerî li başûrê Sûriyeyê ava bike"

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlul Bayt ê(s.x)- ABNA- Rûsya hewl dide hebûna xwe li Sûriyeyê xurt bike û plan dike ku ji bilî baregeha xwe ya peravê li Hamîmê, ku li bajarê Ceblayê ye, çend xalên leşkerî yên nû li başûrê Sûriyeyê ava bike.
Li gorî rojnameya Cradle, çavkaniyên agahdar gotin ku şandeyeke payebilind a Rûsyayê di 17ê Mijdarê de serdana parêzgeha Quneytrayê kiriye; serdanek ku nîşan dide ku Moskow dixwaze hebûna xwe ya leşkerî li herêma hesas a ku li kêleka Colana dagirkirî ye xurt bike.
Berevajî hin gotegotan li ser hebûna hevrêziya sêalî an rola Tirkiyeyê di ji nû ve avakirina hebûna leşkerî li başûrê Sûriyeyê de, çavkaniyan tekez kirin ku di şandeyê de ti efserên Tirk tune bûn. Li gorî çavkaniyan, ev nebûn biryara Rûsyayê ya birêvebirina dosyaya başûr tenê bi rêyên di navbera Şam û Moskowê de nîşan dide.
Şandeyê serdana çend xalên leşkerî kir; Xalên ku Rûsyayê di sala 2018an de, bi hevrêziya rejîma Beşar Esed, hêzên xwe lê bicih kiribûn, lê piştî hilweşîna rejîmê hebûna xwe li Quneytrayê kêm kiribû.
Di nav xalên herî girîng ên ku hatine ziyaretkirin de Telal el-Hemr heye, ku ji ber nêzîkbûna wê bi xeta agirbestê ya 1973an û girîngiya wê di çavdêrîkirin û şopandina tevgerên hêzên Îsraîlê li Colana dagirkirî de cihekî pir hesas e.
9 xalên nû li başûrê Sûriyeyê
Li gorî agahiyên ku rojnameyê bi dest xistiye, fermandariya Rûsyayê biryar daye ku hêzên xwe ji nû ve li 9 xalên leşkerî li başûrê Sûriyeyê, bi taybetî li deverên cûda yên Quneytra û Derayê, bi cih bike. Ev xal heman cihên ku Rûsya piştî hilweşîna rejîma Beşar Esed ji wan vekişiya ne.
Ev gav beşek ji stratejiya nû ya Moskowê ye ji bo ji nû ve bicihkirina bandora xwe ya leşkerî li ser sînorên başûrê Sûriyeyê û pêşîgirtina li afirandina valahiyek ewlehiyê ye ku dikare ji hêla aktorên herêmî an herêmî ve were bikar anîn.
Li gorî çavkaniyên agahdar, piştî serdanê, Rûsyayê xalek lojîstîkê ya daîmî li Quneytrayê parastiye da ku hewcedariyên teknîkî û endezyariyê binirxîne û raporên berfireh ji bo pêkanîna plana ji nû ve bicihkirinê, di nav de ji nû ve avakirina binesaziyê, xetên dabînkirinê û amadekirina van baregehan ji bo çalakkirinê di pêşeroja nêzîk de, amade bike.
Çavkaniyan zêde kirin ku qonaxa bicîhanîna ji nû ve bicihkirina hêzên Rûsî li başûrê Sûriyeyê dê di hefteyên pêş de dest pê bike, û Moskow dê berî dawiya salê hêdî hêdî hin baregehên xwe yên leşkerî ji nû ve veke.
Ev pêşketin piştî rêze danûstandinên di navbera hikûmeta Colanî û hikûmeta Rûsyayê de tên, ya herî dawî serdana şandeyeke payebilind ji Wezareta Parastinê ya Rûsyayê bo Şamê bû.
Ev pêşketin her wiha bi axaftina telefonê ya di navbera Serokê Rûsyayê Vladimîr Pûtîn û Serokwezîrê Îsraîlê Benjamin Netanyahu de hevdem bûn; Ev axaftin piştî serdana Ehmed el-Şara, bi nasnavê Ebû Mihemed el-Colanî, serokê demkî yê Sûriyeyê, bo Moskowê pêk hat, û tê gotin ku mijara başûrê Sûriyeyê balê dikişîne ser xwe.
Di salên dawî de, Rûsyayê girîngiyeke taybetî nîşanî parastina baregeha xwe ya deryayî li Tartus û baregeha hewayî ya Hmeymim li peravên Sûriyeyê daye; baregehên ku roleke girîng di nîşandana hêza Rûsyayê li Deryaya Spî û ber bi Afrîkayê ve dilîzin.
