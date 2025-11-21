Ayetullah Remezanî: Mezintrîn misiyona Hazretê Fatîma (S), jiyanekirin û weşandina rêbazê Emametê bû

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlul Bayt ê(s.x)-ABNA-Ayetullah Riza Remezanî şevê Roja Îne, 30 Aban 1404, di axaftina rojên Fatimiyê ya duyemîn de ku di Mizgefta Sadiqiyê ya Şalko de hate lidarxistin, bi teslîyeta rojên xemê Alullah, mizgeft wekî mezintrîn qeleya perwerdeya hêzên dîndar nasand û bi îşaretê li cihê bêbedîl a Îmamet di Îslamê de, daxuyaniya da: Eger hewldana Hazretê Fatime Zehra (s.x) ji bo jîyanê Îmametê nebûya, dibe îro ji rastiya îmamet û dînê têk diçu nedimîne.
Nîşandeya gelê Gîlan di Meclisa Xebreganê Rêberî de bi sipas ji Îmamê civînî ya Mizgefta Sadiqiyê, got: Îmamê civînî ya tevazû bi heman tevazû gelê xwe xweş kir. Hurmetê bo gel û hevaltiya bi wan mezintrîn wezîfeya me xwendekaran e. Divê bernameyan, bi taybetî ji bo ciwanan, zêdetir cihêreng bin da ku beşdariya wan di mizgeftê de bilind bibe.
**Mizgeft; mezintrîn paytexta perwerdeya hêza**
Wî bi îşaretê li dîtina Îmam Xomeynî (r.h) li cihê mizgeft, tekaz kir: Bi gotina Îmam, mizgeft mezintrîn qeleya perwerdeya hêzên dîndar û şoreşger e. Pêxemberê Îslam (s.x.a) mizgeft wekî paytexta sereke ya ma’arif nasand; civînên pirs û bersiv, civînên giştî û taybetî û heta civînên taybet bi Emîrulmu’minîn Îmam Elî(s.x)di mizgeftê de têne lidarxistin.
Ayetullah Remezanî bi daxuyaniya da ku pirsên neslên cihêreng ne, zêde kir: “Zarok, ciwan, xwendekar û pîr her yek pirsên taybet hene ku divê bersivên wan were dayîn û ev kar divê di mizgeftê de were kirin.”
**Pêdiviya jîyana Qur’an û Nehcûlbelaga di mizgeftê de**
Debîrê Giştî ya Mecma’a Navneteweyî Ehlibeyt (s.x) bi tekaz li ser ku xwendina rûpelê Qur’an di mizgeftê de karê gelek biqîmet e, got: Îro meclisên Qur’an di welatê de çalak bûn û yek heta du saet bi tilaweta qariyan, atmosferê ruhanî afirandin. Lê Nehcûlbelaxa hîn jî mehcur e. Pêşniyar dikim ku her hefte yek şev, mamostayek aşnaye were vexwendin da ku Nehcûlbelaxa ji bo gel şirove bike.
Wî bi îşaretê li salê 1500emîn a zayîna Pêxemberê Îslam (s.x.a) zêde kir: Dikare her hefte hadîsa nebî an hadîsa şev di tabloya mizgeftê de were nivîsîn da ku ma’arifa Pêxember (s.x.a) were jîyan kirin.
Ayetullah Remezanî bi bîranînekî ji sala 1358, got: Di panzdehsalî de di mizgeftekî de amade dibûm ku alimek Nehcûlbelaxa ji bo me dibêjî. Hemû hadîsên wê dorê hîn jî di bîrê min de maye. Baştrin dem ji bo hifz, heman ciwanî ye; wekî ku Mesîhiyan gotin eger Nehcûlbelaxa hebûya, dinyayê dibin.
Wî bi emfaz li ser ku gelek nuktên hatine şirove dibe di vê mizgeftê de jî were şîrove kirin, zêde kir: Di her mizgeftekî ku diçim, pêdivîya min e ku destpêk bi cihê mizgeftê bikim. Mizgeft divê paytexta rastî ya gund be; sandûqa qarza hasene, karên alîkariyê, alîkariyê bo cîranên hewce, pakêtên ma’îşetî, serkeşiya malbatên şehîdan û … divê di mizgeftê de çalak bin.
Ayetullah Ramazanî emfaz kir: Eger îmametê gund rast were kirin, mizgeft bi şadî dibe. Lê bi xêra xwe, hin caran heta dema ezan hin mizgeftan girtî ne.
Wî bi îşaretê li dîrokê Rojhilatê Gîlan di qada dînî de, got: Gel qîmeta Îmamê civînî ya alim û mutaqî difahmin. Îro dibe gihîştina mujtahed ne asan be, lê xwendekarên fâzil û bi ixlas jî bi tevazûya xwe gelê digirin.
**Îmamet,dîn û Qur’an bê jîyana Hazretê Fatime (s.x) tahrîf dibû**
Ayetullah Remezanî bi hîrsandîya xwe ji hevpeyvîna heyeta emanetê, Îmamê civînî û paytexta mizgeft, emfaz kir: Ev hevkarî gelek biqîmet e û divê roj bi roj were bilind kirin.
Wî di beşekî din ji axaftinên xwe de, bi îşaretê li mijara emamet û rêberî di Îslamê de, daxuyaniya da: Ev mijar ji misiyona Hazretê Zehra (s.x) derketiye. Eger ji min bipirsin mezintrîn misiyona wê piştî wafata Pêxember (s.x.a) çi bû, ez dibêjim: Jîyana emametê.
Ayetullah Remezanî zêde kir: Hazretê Fatime (s.a.) misiyonekî hebû ku îmamet wekî ku Pêxember nasand, zindî bihêle; ji ber ku eger ev jîyan nebûya, dibe emamet, dîn û heta Qur’an tahrîf bibin.
Wî şirove kir: Ev misiyon ji her kesî nayê kirin. Wekî ku di rêberiya civakî de, hin tenê mizgeftê digirin, hin bajar, hin parêz û hin jî Îslamê jihanî; misiyonên mezin qapasî mezin dixwazin.
Ayetullah Ramazanî bi îşaretê li rola rêberî, zêde kir: Îro Meqamê Mezin a Rêberî wekî islâhkerê fikrî di jihanê de tê nasîn; nameyên wî ji bo ciwanên Ewropa û Amerîka peymana navneteweyî hene. Edebiyata wî ne edebiyata yek welat, lê edebiyata navneteweyî ye.
**Cihê Îmam Xomeynî (r.h) di dîtina navneteweyî de**
Wî bi nimûneyan ji Amerîka Latîn, Afrîqa û Fransayê got: Gelek ciwanan Îmam wekî xelasker nasand. Îmam dîn û qada dînî ji kenarî xilas kir. Li dijî, şaxên dîrokî hewl da ku dînê jê bibin; lê Şoreşa Îslamî dînê ji nû ve bo nav civakê anî.
Ayetullah Remezanî bi îşaretê li dîtina Îmam Xomeynî (r.h) ku “el-islâm hu al-hukûma” got, zêde kir: Îslam komlekî ji fermanên şexsî ne; sistemekî ji bo afirandina miro û civak e. Nîvê roja civînî, rojbûn, zekat û hacc hemû miro perwerde dikin û hudûda ilahî divê were hîfz kirin.
Wî bi xwendina beşekî ji hikmetên Nehcûlbelaxa zêde kir: Fermanên pêdivî ne xweş bikin, haraman ne
Girîngiya Pêxemberekerê Emametê
Wî bi îşaretê li ayeta «بلغ ما أنزل إلیک…» got:
“Heke li Gadîr، Ali (A) nehatibû îla kirin، risaleta Pêxember temam nabûya. Emamet ew qas girîng e.”
Wî got:
“Piştî rojayê Pêxember، tenê Fatîma (S) dikarî ev misyona mezin bibe. Ne zarokên biçûk، ne Salman، ne Miqdad، ne Ebûzer، û ne jî Emîr El-Mu'minîn ku fermandarikî li ser wî bûbû ku bi wê demê nebe axaftin.”
Hereketa dîrokî ya Hazretê Fatîma (S)
Remezanî got:
“Hazretê Fatîma (S) şevî destê Hasan û Huseyn (S) digirt û di derî derî de diçe mala eshabên Gadîrê—ji wan dixwest ku Eli (S) tenê nebe. Roja mîna hat، lê tenê hindek kes hat. Ev wînena gurbeta mezin e.”
Wî bi îşaretê li gotina Allameh Amini got:
“Ger careke din jî bimrîm، ji bo zulumeta Eli (S) digeriyam. Ali herî zilmhatî ye—ji zulumeta Îmam Huseyn (S) û Îmam Hesen(S) jî zêdetir.”
Şehîdbûna Hezreta Zehra (S)
Mizgefta Sadiqiyê, Reşt
Rojên Fatîme
