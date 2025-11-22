  1. Home
Bersiva Eraqçî li ser daxwaza Wêzîrê Derveyî Lebanon ji bo akitî(danûstandinan) (diyalog)

22 November 2025 - 09:36
News ID: 1752824
Source: https://fa.abna24.com/news
Wêzîrê Derveyî Îran li ser daxwaza “Yûsef Reccî”، Wêzîrê Derveyî Lebanonê ji bo gotûbêjê bersiv da.

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlul Bayt ê(s.x)-ABNA-Ragihand ku Wêzîrê Derveyî Îran li ser daxwaza “Yûsif Recî” Wêzîrê Derveyî Lubnanê ji bo gotûbêjê bersiv dane.

Seyîd Ebas Eraqçî di torê civakî X de wisa nivîsî:
«Hevalê hêja min Yûsef Reccî، Wêzîrê Derveyî Lubnanê di ligel MTV Lebanonê de، min bo gotûbêjê davet kir.»

Wî berdewam kir:
«Em di meseleya hundirî yên Lubnanê de dexlî nakevin؛ lê her celeb gotûbêjê ku bi armanca pêşxistina têkiliyên duwelatî ya Îran û Lubnanê be، bi dilê vekirî qebûl dikin.»

Eraqçî dîsa got:
«Pêwîstî bi welatekî sêyemîn tune ye. Ez jî hevalê xwe Yûsef davet dikim ku were Tehran، û heke ez jî ji bo serdana Beyrutê were davet kirin، bi dilê xweş qebûl dikim.»

