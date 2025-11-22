"Bêbawerîya sûdanîyan li ser pêşniyara Amerîkayê; şanoya siyasî ya Trump û rastiyên girêdayî yê krîza Sûdanê"

“Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlul Bayt ê(s.x)-ABNA-Hêvî û têgihiştina siyasî li Sûdan bi pêşketina Donald Trump, serokê Dewletên Yekbûyî, bo qediya şerê navxweyî ya welatê wan bi şik û badbînî re bibûye. Analîstên siyasî dibêjin ku ev pêşketin pêşangehekî siyasî ye û zêdetir ji çareserkirina rastî re têne xwestin, û gelek pirsgirêkan û hevpeyvînan herêmî yên Sûdan têk çûnê nehatine nîşandan.
El-Exbar Libnan nivîsî: Trump piştî daxwaza Mohammed bin Salman, wêliê herêmî ya Suûdî, ragihand ku wî dixwaze bi “gava rast û qetî” şer û sûcên li Sûdan qediya bikin. Hikûmeta Sûdan ji vê têkiliyê razî bûye û amadebûn xwe bo beşdarbûnê di pêvajoya aştiyê de ragihand. Hêzên bersivê zû jî piştgirîya xwe ji pêşketina Trump ragihand.
Her çend, axaftina Trump di civîna hevpar a Dewletên Yekbûyî û Suûdî li Waşington nîşan da ku ew krîza Sûdanê bi tenê ser-satî tê dîtin û wê bi “şerê bêaqil û girîng” tê nîşandan. Ew Sûdanê “herî zehmet û girîngtirîn krîza mirovahî ya cîhanê” got û wisa pêşniyar kir ku bi “karê serokatiyê” û hevkariya Suûdî, Emarat û Mısr, şerê rawestîne.
Di heman demê de, Massad Boulos, şandeya taybet a Dewletên Yekbûyî li Afrîqa, got: Waşington ê bi hevkarên xwe hewl bidin bo gihîştina bêşerî û rawestina têketina çepikên şerê li Sûdan, lê analîstên siyasî taybetî tecrûbeya wî Boulos şikandin û dibêjin wî bê tecrûbeyê siyasî ye û bi têgihiştina firotkarî dişopîne pirsgirêka girîng.
Sahneyê siyasî ya Sûdan jî pir-parçeyî ye; hin hevpeyvînan pêşketina Amerîkî hewlê çar-alîkariya tê dîtin, ku rolek Emarat jî tê de ye, lê hikûmet û leşker bi taybetî bi hevdamîya Abû Dhabî re ne razî ne û wê piştgirê Hêzên Bersivê Zû tê nîşandan. Analîstên siyasî dibêjin ku ev mijar dikare pêşketina Trump bi kêşeyek girîng berde.
Li gorî Abîd Maruh, axaftvanê berê ya Wezareta Derve yên Sûdan, têgihiştina Amerîkî ku leşker û Hêzên Bersivê Zû li hev yek têne dîtin, qebûlkirina şaş e û gelekî pirsgirêkan zêde dike. Wî pêşniyar kir ku rêya gotûbêjên siyasî dikare vegere Paqijên Jeddah di Gulanê 2023 de û rolek Mısr û Emaratê kêm bike.
Di aliyê din de, analîstên siyasî dibêjin ku Suûdî Sûdanê bêhngeha ewlehî ya xwe li Deryayê Sor tê dîtin û naxwaze ku ev welat bibe “navenda terorîzmê”. Çavkaniyên diplo¬matîk jî dibêjin ku hevdîtina Suûdî û Abû Dhabî di ser rêbera cîhanê ya Arapî tê nîşandan û Suûdî dixwaze bi vê armancê Emaratê hilweşîne û serketina mezin di dosyaya Sûdanê de bigire.
Sûdan
Trump
Hêzên Bersivê Zû
Şerê Navxweyî ya Sûdan
"Bêbawerîya sûdanîyan li ser pêşniyara Amerîkayê; şanoya siyasî ya Trump û rastiyên girêdayî yê krîza Sûdanê"
22 November 2025 - 11:10
News ID: 1752881
Source: https://fa.abna24.com/
"Pêşniyara Trump ji bo dawîkirina şerê Sûdanê bi bêbawerîya giştî û dijminiya hundirî û herêmî re hat berçavkirin."
