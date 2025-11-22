Memdani di civînê de bi Trump re got: “Îsraîl li Xezzeyê jenosîdê pêk tîne.” / Şaredara hilbijartî ya New Yorkê dîsa ser pêvajoya girtina Netanyahu hê

ـ“Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlul Bayt ê(s.x)-ABNA-Zohran Memdanî” şaredara hilbijartî ya New Yorkê carekî din Îsraêlê bi “qirkirina gelê” li Dêra Xezze teşwîq kir. Ev axaftin di civînê wî de bi Serekkomarê Dewleta Yekbûyî, Donald Trump, di Qesra Spî de hatine kirin.
Trump, roja Îne 21'ê Mijdarê, di Ofîsa Oval de Memdanî qebûl kir û bi bala xwe guhdariya gotinên wî ya li ser pêxemgîna girtî yên nivîsgerên New Yorkê kir. Memdanî di konferansa ragihandina hevpar de wisa got:
«Gelevî ji gelê New Yorkê tîne xelat kirin ji bo ku bacê wan di bersiva bortirandina mafê mirovê li Gaza tê xerc kirin. Ez dixwazim ev pere ji bo parastina rûmeta gelê Amerîkayî were bikaranîn, ne ji bo piştgirî ji şerên bêdawî.»
Memdanî di bersiva pirsênekê ya derbarê pozîsyona xwe yê li dijî Serokwezîra rejîma sîyonîst, qetûbûna xwe ji gotinên borî neşikand؛ wisa gotinên ku tê de peyda kir bû ku Netanyahu dê li demê ku xweş di New Yorkê xelet bike bên girtin.
Trump lê got:
«Em derbarê peymana wê ji bo girtina Netanyahu axaftin nekirin» û ev mijar wêkî mijarekî hessesan nîşan da.
Memdanî eqîda xwe têgihand:
«Qirkirina gelê ku dewleta Îsraîl li Xezze dike nayê bêdeng mayîn. Heta gava Dewleta Yekbûyî di malî û leşkerî de piştgiriya wî dike، ew jî hevparê van sûcdaran e.»
Trump berê Memdanî wîsa nav kir bû: «xulekî çepger a tûnd» û «jûdnefretker»، lê gelek cudakariya wan dîtinî، civîna dawî bi hevnasî pêk hat û xebat li ser mijarên hundirî yên New Yorkê wekî hêjayî، ewlehî û giranbûnê bû. Trump wisa got:
«Em tiştek hevpar hene: em dixwazin bajarê me yê heja pêşve biçît.»
Memdanî jî dîsa ser peymana xwe ya li dijî jûdnefret bawerî da û wisa zêde kir:
«Ewlehîya civaka jûdî ji bo min gelek girîng e، û ez di hemî pênc bajaran de bi her celeb naverokên nifretê dixebitim.»
Ev axaftin li hember eleqeyên ku ji ber protestan li dijî Îsraêl li derveyî sinagogekê di New Yorkê de têne qebûl kirin hate şandin.
Divê bihatin nas kirin ku Memdanî dê di 1'ê Cotmehê 2026 de ser swendê bixe û fermî bibe şaredara New Yorkê. Wî di salên dawî de bi sedemê piştgirîya vekirî li gelê Filistîn û birêvedana rêwîtinên li dijî şerê Gaza، taybet di nîqaşên zanîngeha Kolombiya de di biharê 2025 de، navê xwe bihêle bilindkirin di siyaseta Amerîkayê de.
Piştgirê dîrokî dibêjin pozîsyonên Memdanî nîşanek in ji guhertina herî zêde di fikra giştî ya Amerîkî de، bi taybetî di nav cinsên ciwan û jûdên pêşveçûnî de؛ wan kesan ku bi sedemê tîrêjandina rezillariya miletî li Gaza، dest pê kirine ji binpiştgiriya bêsînor ji Îsraîl re dubare bibînin.
________________________________________
Dawîya Peyam/
Nîşanên peywendîdar:Zohran Memdanî-Şaredara New Yorkê-Trump-Girtina Netanyahu
Your Comment