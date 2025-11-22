**Di Civînake Taybetî de Ragihandin:Analîza çil salên borî da Siyaseta Tirkiyeyê li Dijî Aleviyan di Ronahiya Domandina Hükûmeta Partiya Adalet û Geşe
22 November 2025 - 12:05
News ID: 1752903
Source: https://fa.abna24.com/news/
Dr. Zehra Kabirîpur, mamoste li zanîngeh û xwendekarê medreseyê(Hewza ilmîye) û lêkolînerê li ser Aleviyan, rojê Pêncşem, 29 Abân 1404, di civînek taybetî de bi sernavê: “Tesîrên domandina hukûmeta Partiya Adalet û Kalkinê li ser Îslamê siyasî û pêvajoya siyaseta dînî ya Tirkiyeyê”, berdawamîya AKP li ser meseleya civaka Aleviyan li Tirkiyeyê şîroveyî û nirxandin kir. • Ew di civîna xwe de her alîyek tesîrên domandina AKP li ser sîstema meseleya civaka Aleviyan vekir û şirove kir. • Tema ji bo têgihiştina siyasî, dînî û civakî ya Tirkiyeyê û awayên hukûmeta AKP hatiye nîşandan.
Your Comment