“Dirweşandina Xanimên Îranî li Lîstikên Welatên Îslamî”

Li gorî ajansa nûçeyan a Ehl-ul Beytê (s.x) – ABNA-Şeşemîn Lîstikên Neteweyên Yekbûyî ji 16 heta 30ê Cotmehê li Riyadê, Erebistana Siûdî hatin lidarxistin. Îranê bi 191 werzişvanan 29 madalyayên zêr, 19 zîv û 33 bronz qezenc kir û piştî Tirkiye û Ozbekistanê di rêza sêyemîn de bi dawî bû.
Ev gav nîşan dide ku di gera berê ya Lîstikên 2021an de li Konyayê, ku tê de 253 werzişvanên Îranê pêşbazî kirin û tenê ji sedî 52 madalya qezenc kirin, pêşketinek girîng heye. Li Riyadê, bi kêmkirina hejmara werzişvanan bo 191, ji sedî 70ê karwanê madalya qezenc kir, ku ev jî nîşan dide ku performansa karwanê baş bûye.
………………
Dawiya Peayam/
Xanimanî warzîşvan û xwediyên medalên Îran di şeşemîn kolana lîstikên Yekgrtûya Welatanê Îslamî de li Riyad performansa baş nîşan dan.
Li gorî ajansa nûçeyan a Ehl-ul Beytê (s.x) – ABNA-Şeşemîn Lîstikên Neteweyên Yekbûyî ji 16 heta 30ê Cotmehê li Riyadê, Erebistana Siûdî hatin lidarxistin. Îranê bi 191 werzişvanan 29 madalyayên zêr, 19 zîv û 33 bronz qezenc kir û piştî Tirkiye û Ozbekistanê di rêza sêyemîn de bi dawî bû.
Your Comment