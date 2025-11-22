Çekdaran li Nîjeryayê 227 xwendekar û mamoste ji dibistanek Katolîk revandin

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehl-ul Beyt (S.X) - ABNA - Komeleya Dêrên Xiristiyan ên Nîjeryayê (CCNA) ragihand ku çekdaran roja Înê 215 xwendekar û 12 mamoste ji dibistanek Katolîk li bakurê rojavayê welêt revandine, ev êrîşa herî dawî ye di pêla êrîşên berfireh ên li ser dibistanan de ku hikûmeta Nîjeryayê neçar kiriye ku 47 saziyên perwerdehiyê bigire.
Ev êrîş, ku li Eyaleta Nîjerê pêk hat, revandina girseyî ya herî mezin a xwendekaran li Nîjeryayê ye ji Adara 2024an vir ve, dema ku zêdetirî 200 xwendekar li Eyaleta Kaduna hatin revandin.
Pastor Paulus Dawua Yohana, serokê CCNA li Eyaleta Nîjerê, got ku wî bi xwe serdana dibistanê kiriye. Wî zêde kir ku hin xwendekar karibûn birevin, lê hûrguliyên din nedan.
Berê roja Înê, polîs û rayedarên herêmî yên li Eyaleta Nîjerê revandina xwendekarên ji Dibistana St. Mary piştrast kirin, lê hejmareke rast a kesên ku hatine revandin nedan.
Polîsê Nîjeryayê got ku hêzên ewlehiyê ber bi cihê êrîşê ve çûne û li daristanên derdorê li rehîneyan digerin.
Hikûmeta herêmî ya li eyaleta Nîjerê got ku dibistan red kiriye ku wargeha xwe ya razanê bigire tevî hişyariyên fermî, ku li ser bingeha îstîxbaratê bûn ku îhtîmala êrîşan zêde ye.
Tehditên Trump
Rewşa ewlehiyê li Nîjeryayê piştî ku Serokê Dewletên Yekbûyî yên Amerîkayê Donald Trump gef xwar ku ger hikûmeta Nîjeryayê li dijî kuştina Xiristiyanan tedbîrên tundtir negire, dê tedbîrên leşkerî yên bilez bigire, ket bin çavdêriya tund.
Di yekem civîna asta bilind a di navbera Dewletên Yekbûyî yên Amerîkayê û Nîjeryayê de ji gefên Trump ve, Wezîrê Parastinê yê Amerîkayê Pete Hegseth li ser X Network nivîsand ku wî roja Pêncşemê bi şêwirmendê ewlehiya neteweyî yê Nîjeryayê re li ser zilm û zordariya li ser Xiristiyanan axiviye.
Di hefteya borî de Nîjeryayê êrîşên din jî dîtine, di nav de revandina 25 xwendekarên jin ji dibistanek navîn li eyaleta Kebbi roja Duşemê. Karbidestekî dêrê roja Duşemê got ku çekdaran 38 perestvan li eyaleta Kwara revandine û ji bo berdana wan 69,000 dolar dixwazin.
Zîncîreya êrîşan bû sedem ku Serokê Nîjeryayê Bola Tinubu rêwîtiyên plankirî yên Afrîqaya Başûr û Angolayê, ku dê beşdarî civîna bilind a G20 û civîna bilind a hevbeş a Yekîtiya Afrîqayê-Yekîtiya Ewropayê bibin, betal bike.
Wî her wiha şandeyek bi serokatiya şêwirmendê ewlehiya neteweyî şand Dewletên Yekbûyî yên Amerîkayê da ku bi qanûndanêr û berpirsên hikûmetê re bicive.
Trump berê li ser medyaya civakî îdia kiribû ku Xiristiyaniya li Nîjeryayê bi gefek hebûnî re rû bi rû ye û Îslamîstên radîkal berpirsiyar in. Wî gef xwaribû ku dê hemî rêbazan bikar bîne da ku kuştinên Xiristiyanan rawestîne û ferman dabû Wezareta Parastinê ya Amerîkayê ku dest bi plansazkirina çalakiyek leşkerî ya muhtemel bike.
Hikûmeta Nîjeryayê tohmetên Trump ên li ser çewisandina Xiristiyanan li welêt wekî bêbingeh û bi tevahî çêkirî bi nav kiriye.
