Mamosteyekî Îranî li Amerîkayê hate girtin

Li gorî rapora Ajansa Ehl-ul Beytê (s.x) ABNA- " Weley Nesr, mamostayê Zanîngeha Johns Hopkins, roja Duşemê ragihand ku Wehîd Abidînî, mamostayê lêkolînên Îranê li Zanîngeha Oklahoma, ji aliyê Rêveberiya Koçberî û Gumrukê ya Amerîkayê (ICE) ve hatiye desteserkirin.
Li gorî postek Nesrê li ser torê civakî yê X (Twitter), Abidînî, ku li Kolejiya Lêkolînên Navneteweyî yên Berne li Zanîngeha Oklahoma dixebite, dema ku çûye civîneke Desteya Lêkolînên Rojhilata Navîn li Washington, bêyî ti sedem ji aliyê polîsê koçberiyê ve hatiye desteserkirin.
Wî teqez kir ku Abidînî lêkoler û mamostayekî bi ezmûn e û li gorî ragihandina Zanîngeha Oklahoma, vîzeya xebatê ya wî bi belge ye."
