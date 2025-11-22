"Medya Sîyonîst: Iran gihişt stasyonên leşkerî me."

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehl-ul-Bayt ê(s.x)-ABNA-Girtina leşkerê 21 salî ku navê wî “Rafail Roony” ye, bi tawanê casûsîkirin ji bo Îranê, nû zivirandin çêkirine derbarê vê ku Îran di nav rêxistinên ewlehiyê yên rejîma Îsraîlê de çiqas sızmûne.
Rojevê pêncşemê, rojnameya The Times of Israel ragihand ku ciwanek Sîyonîst ku di herêma Bakurê Latîn a Filistînê ya li benda Îsraîlî de dijî, bi şikarek ku bi pêşengiya îstîxbaratê ya Îranê re têkiliyê heye, hate girtin. Li gorî agahiyên ragihandî, leşkerê di derbarê wî mirovê de, ji nêzî şevê malê xwe, ji qefesek otobûsê û ji navenda bazirganî ve vîdyoyan şandibû.
Çavkaniyên rejîma Îsraîlê jî wergirtine ku leşkerê wê kesê ku tê gotin ku Îranî ye, wêşandina wêneyê nasnameya leşkerî ya xwe kirûye û agahiyên di derbarê stasyonê ku di wî de kar dike jî pêşkêş kiribû.
Dîsa jî hate gotin ku leşkerê hatî girtin di nav stasyonên herî hessas yên rejîma Îsraîlê de, ya “Hatsarim” navê wî ye, kar dike. Ev rewş di komelgeha Sîyonîst de nijadekî mezin li ser sızmûna pergalê îstîxbaratê ya fireh a Îranê afirand.
Kanal 15 a Îsraîlê di nûçeyê xwe de qebûl kir ku “Îstîxbarata Îranê di nav herî hessas stasyonên armeyê Îsraêlê de, tê de jî stasyonê stratejîk a Hêza Hewayê Îsraêlê heye, sızmûne.”
Li gorî wê ku medyaya rejîma Îsraîlê ragihand, di çend mehên dawî de hema 50 îdîanameya casûsiyê hatine amade kirin, û nav wan de 5 leşkerên Îsraîl jî hene.
"Di çend mehên dawî de, girtina gelek Sîyonîstên ku bi şikara casûsî ji bo Îranê hatibûn girtin, medyaya rejîma Îsraêlê mecbûr kir ku qebûl bike Îran têkoşîna leşkerî û îstîxbaratî ya asta bilind gihişte."
Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehl-ul-Bayt ê(s.x)-ABNA-Girtina leşkerê 21 salî ku navê wî "Rafail Roony" ye, bi tawanê casûsîkirin ji bo Îranê, nû zivirandin çêkirine derbarê vê ku Îran di nav rêxistinên ewlehiyê yên rejîma Îsraîlê de çiqas sızmûne.
