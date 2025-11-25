  1. Home
Hemas: Destdirêjiyên dagirkiran wê bibin sedema têkçûna agirbesê

25 November 2025 - 12:43
Berdevkê Tevgera Berxwedana Îslamî ya Filistînê(Hemas) got: Dewama binpêkirina hevhatinê ji aliyê dijminê Siyonîst ve dibe ku bibe sedema têkçûna agirbesê

Li gorî rapora Ajansa Ehl-ul Beytê (s.x) ABNA-Hazim Qasim got: Me ihtimala têkçûna agirbesê ragihandiye navbeynkaran. Ya ku di rojhilat û nîveka Zîvala Xezzê de diqewime, dewama jînosaydê û ramalîneka nijadî ya tam e.
Berdevkê Hemasê got: Dagirkirên siyonîst, êrişa ser sivîlan li derveyî Xêza Zer giran kirine û ji sibeha îro ve çar sivîl şehîd kirine. Wî got: Operasiyona rûxandina malan û koçberkirin û awarekirina welatiyan bi tundî ji aliyê leşkerên dagikir ve li navçeyên rojhilatê Zîvala Xezzê didomin.
Anegorî nûçeyeka din Rêxistina Mafên Mirovan a Bêtselîm di Erdên Dagirkirî yên Filistînê de di raporekî da ragihand ku Rejîma Siyonîst bêyî ti berbendekî li Perrava Rojava Çemê Urdinê jînosayd bi rê dixe û ji Cotmeha 2023`an ve heta nika hezar û sê filistînî kuştine.
 
