DAIŞ li El-Bûkemal a Sûriyê tehdîda vegerê kir

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehl-ul Beyt (S.X) - ABNA -Li bajarê Elbukemal, ku di herêma şerqî Deyrezorê de ye, hesteyên DAIŞê bi navê kesên nenas şiarên tehîdî li dîwarê yek dibistan nivîsand. Yek ji van şiaran gotinek bi wateya “Dewleta Îslamî li rê ye ey xulamên salîbê” bû.
Herêma Deyrezor di her du beşên ku li ser kontrola hukûmeta Colani û Hêzên Demokratîkên Sûriyê (QSD) ye, wekî cîhekî ku çalakiyên DAIŞê di nav de zêde xuya dike tê hesibandin. Ev çalakiyan di nav de têne kirin ku bi operasyonên nêzîkî û lêkolînên dîrokî li dijî hêzên leşkerî û jî li dijî sivîlan têne meşandin da ku ew herêm bêewle û bêstabîl bibe.
Dîtvanê mafên mirovên Sûriyê berê di 9ê Tebaxê de ragihand ku hêzên hevbeş ji lêkolîna agahdariya giştî û ewlehiya hundirîn a hukûmeta Colani operasyonek hevbeş li bajarên Xerîta, El-Begîliyê û El-Tarîf li şerqî Deyrezor kirin. Armanca wan hesteyên DAIŞê bû û bi encam çend kes ku têne guman kirin ku endamên vê têkiliyê ne, hatin girtin.
Herwiha di 16ê Cotmehê ya borî de, pênc endamên wezareta parastina hukûmeta Colani di dema ku otobûsek leşkerî ku wan diguhest bi bombekî ku ji aliyê kesên nenas ku têne guman kirin ku endamên DAIŞê ne hate danîn, li rêya navbera Deyrezor û Meyadin nêzîk gundê Sa‘lu di herêma şerqî Deyrezor de, hatin kuştin.
