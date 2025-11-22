Di êrîşa asmanî ya Îsraîlê de li başûrê Lubnanê kesek hat kuştin

Li gor nûçeya Ajansa EhlulBaytê (S) ABNA-Rejîma Siyonîstî sibehê îro, şemî, bi teqîna hêzên ajna xwe otomobîlekî type “Rapid” li Başûrê Libnan hedef kir ku encama wê yek kes şehîd bû.
Li gorî Rojnameya Neteweyî ya LUbnan, ev teqîn di herêma Zûterê Rojavayê ya li navbera nawçeya An-Nabatiye de çêbû. Rojnamevanê Al-Mayadîn jî pejirand ku tîrêjdarên Îsraîlê otomobîlekê di hundirê gundê de hedef kirin.
Ev bûyer tenê rojek piştî ku welatiyekî din roja Înê êvarê di encama êrîşeke asmanî ya Îsraîlê li ser wesayîtekê li dora bajarokê Farun li başûrê Lubnanê şehîd bû, qewimî.
Hêjayî gotinê ye ku, li gorî amarên herî dawî yên Wezareta Tenduristiyê ya Lubnanê, ji destpêka êrîşên Îsraîlê û binpêkirinên agirbestê yên dubarekirî yên vê mehê ve herî kêm 332 kes şehîd bûne û 945 kes jî birîndar bûne.
