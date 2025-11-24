Tehran şehîdkirina fermandarê Hizbullahê şermezar dike/ Îran: Êrîşa Îsraîlê binpêkirineke eşkere ya agirbestê ye

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlul Beyt (s.x)- ABNA -Elî Larîcanî, Sekreterê Konseya Bilind a Ewlekariya Neteweyî ya Komara Îslamî, piştî şehîdbûna fermandarê cîhadîst Heysem (Ebû Elî) Tabatabaîy di êrîşa hewayî ya Îsraîlê de li ser derdora Beyrûtê, sersaxiyên xwe yên kûr ji Sekreterê Giştî yê Hizbullahê û mucahîdên partiyê re anî ziman.
Larîcanî di peyamekê de li ser platforma "X" nivîsand: Di şeva şehîdbûna Hezreta Fatima Zehra (silavên Xwedê li ser wê bin), yek ji şopînerên dilsoz ên rêya Xatûna Jinên Cîhanê, birayê mucahîdên Heysem Elî Tabatabaei, yek ji fermandarên payebilind ên Hizbullahê, ligel hejmarek hevalên xwe di destê rejîma Siyonîst de şehîd bû.
Wî zêde kir: Netanyahu dê serpêhatiyên xwe bidomîne heta ku her kes fêm bike ku ji bilî rûbirûbûna vê rejîma sexte, rêyek din nemaye.
Ji aliyekî din ve, Wezareta Karên Derve ya Komara Îslamî ya Îranê sûcê terorîstî yê rejîma Siyonîst a hedefgirtina deverên niştecihbûnê li Beyrûtê û kuştina fermandarê berxwedana mezin Heysem Elî Tabatabaei şermezar kir.
Di daxuyaniyekê de, Wezareta Karên Derve ya Îranê ev êrîş wekî binpêkirina eşkere ya agirbesta Mijdara 2024an û êrîşeke hovane li ser yekparçeyiya xakî û serweriya neteweyî ya Lubnanê bi nav kir, ku di encamê de bi dehan welatiyên asayî yên Lubnanî, di nav de jin û zarokên bêguneh, şehîd û birîndar bûn. Wezaretê tekez kir ku pêwîst e rêberên vê rejîmê ji ber vê kiryara terorîstî û sûcê şer werin darizandin û cezakirin.
Daxuyanî, dema ku tekez kir ku piştgiriya berdewam a Amerîkayê ji bo rejîma Siyonîst faktora sereke ya binpêkirinên berdewam ên qanûnan û êrîşkariya rejîmê ye, rola rasterast a garantorên agirbestê bi bîr xist.
Di dawiyê de Wezareta Karên Derve ya Îranê ji bo rûbirûbûna terorîzma rêxistinkirî û teşwîqkirina şerên rejîma Siyonîst li dijî Lubnanê û welatên din ên herêmê banga tedbîrên cidî ji civaka navneteweyî kir, û tekez kir ku ev serpêhatiyên leşkerî li Rojavayê Asyayê ne tenê gefa herî mezin li ser aştî û aramiya herêmî, lê di heman demê de li ser aştî û ewlehiya cîhanî jî ne; ji ber vê yekê, rûbirûbûna vê gefê berpirsiyariyeke cîhanî ye.
..............................
Dawiya peyamê/
Etîket
Îran
Hizbullah Lubnan
Lubnan
Your Comment