Lêkolînereke Cezayîrî: Hz.Fatimê (silavên Xwedê lê bin) temsîla zindî ya Quranê ye, û ji ber vê yekê ew Xatûna Jinên Cîhanê ye.

Li gor nûçeya Ajansa EhlulBayt (S)ABNA - Lêkolînere olî û akademîsyenê Cezayîrî “Es-Sadik Selaymîye” got: “Xanima Fatime (silava Xwedê lê be) ew e ku Mislimanan hîn kir ku çawa bi Qur’ana Pîroz mucadele bikin û çawa li ser prensîbên xwe bisekinin, her weha wê jina Misliman hîn kir ku çawa bibin nimûneyek ji bo malbatên xwe.”
Wî lêkoler û akademîsyenê Cezayîrî û şêwirmendê medyayî yê Wezîrê Karên Olî yê berê yê Cezayîrê “Es-Sadik Selaymîye” ev yek ji ajansa nûçeyan a navneteweyî ya Quranî “IKNA” re got: “Xanima Fatimeya Zehra (s.x.) jina hemî jinên cîhanê ye ji bo hemî deman, û Xanima Meryem (s.x.) jina hemî jinên cîhanê bû di dema xwe de. Wateya vê yekê ew e ku ew (silava Xwedê lê be), û bi bavê xwe, mêrê xwe, zarokên xwe, û neynûka ku di nav wê de hatî spartin, temamiya vê dînê di zikên wê, di exlaqê wê, di bavê wê, di dûndana wê û di mêrê wê de digire.”
Wî lê zêde kir: “Xwedayê mezin (Eziz û Bilind) ev dîn bi Pêxemberê Mezin (s.a.w) temam kir, ‘Me tu ji bo cîhanê tenê wekî rehmet nîşanî we nedaye’ û kemaliya vê dînê di dûndana Xanima Fatime (s.x.) de danî ser destê wan, (‘Ez du tiştên girîng di nav we de dihêlim; heke hûn bi wan ve girêdayî bimînin, hûn ê qet neyên xeletiyê: Kitêba Xwedê û Ehla (kesên ji malbata min). Û ew herdu dê ji hev venebin heya ku li ser hewzê bên ba min’).”
Xanima Fatime (s.x.) Nûnera Zindî ya Qur’anê ye
Wî berdewam kir û destnîşan kir ku Qur’ana Pîroz û EhlulBayt (S)wek hev in, û got: “Xanima Fatime (s.x) nûnera Qur’anê ya diaxivî ye û dûndana wê jî her wusa, ji ber vê yekê ew jina hemî jinên cîhanê ye.”
Derbarê rola ku Xanima Fatimeya Zehra (s.x.) di warê civakî de lîstiye, lêkoler û akademîsyenê Cezayîrî got: “Xanima Fatime (s.x) rola îtirazeke zanistî, sabît û rastgo nîşan da ku ne nerm e û ne jî paşve vedikeve dema ku mafekî bê maf tê desteserkirin.”
Wî rave kir: “Ew kesa ku bi hadîseke sexte li kesên ku axa wê desteserkiribûn rexne kir û wan bi Qur’ana Pîroz berteng kir û ji wan re got: ‘Çawa tu mîrasa bavê xwe digirî lê ez mîrasa bavê xwe nastînim?’ û ayeta jêr ji wan re xwend: ‘Û Silêman mîrasa Dawûd girt’ [Nûh/87] ji ber ku mêr diviyabû li Qur’anê bisekiniya.”
Wî berdewam kir û got: “Ji bo koma ‘Seqîfe’, Qur’ana Pîroz referansa herî bilind a ummeta Îslamê ye, û dema ku wê ayeta pîroz xwend, diviyabû ew li wê rawestiyan, mîna ku Xelîfeyê Duyem dema Xelîfeyê Yekem ev ayet xwend rawestiya: ‘Û Muhammed tenê pêxember e ku pêxemberên berê wî derbas bûne. Gelo ger ew bimire an bê kuştin, hûn ê li ser pişta xwe vegerin?’ piştî ku Xelîfeyê Duyem gotibû: ‘Her kesê ku bêje Muhammed mir, ez ê serê wî jê bikim’.”
Lêkolerê olî yê Cezayîrî got: “Xanima Fatime (s.x) Misilimanan hîn kir ku çawa bi Qur’ana Pîroz mucadele bikin û çawa li ser prensîbên xwe bisekinin, û wê jinên Misliman hîn kir ku çawa bibin nimûneyek ji bo malbat û zarokên xwe, û çawa Xanima Fatime (s.x.) ji zikê xwe ew kes anî dinya ku canê xwe ji bo Îslamê feda kir, ji ber ku ji Pêxember Muhammed (s.x.a) hatiye vegotin ku: ‘Hesen ji min e û ez ji Hesen im’.”
Wî rave kir: “Nûnera zindî, diaxivî, muxalîf û berxwedêr Xanima Fatime (s.x.) ye, û Pêxember (s.x.a) wekî ku ji nû ve hatî vejînandin piştî ku Umeyeyan hewl dan ku wî (s.a.w) bikujin û dînê wî bikujin, di herikîna xwîna Îmam Huseyn (s.x) de bi awayekî geş û kesk vejiyan.”
Derbarê fezîlet û qedrên herî girîng ên Xanima Fatimeya Zehra (s.x.) di Qur’ana Pîroz de, wî got: “Xwedayê mezin di ayetên 33 û 34 yên sûreya ‘Al-Îmran’ a pîroz de behsa wan kiriye: ‘Bi rastî, Xwedê Adem, Nûh, Malbata Îbrahîm û Malbata Îmran ji bo cîhanê hilbijart (33) Wehşek, hinek ji wan ji yên din hatine afirandin, û Xwedê bihîstok û zana ye (34).’”
Wî lê zêde kir: “Xwedayê mezin sûreyek li ser Xanima Fatime (s.x.) û Îmam Alî (a.s.) danî xwarê: ‘Û xwarinê didin, ji ber hezkirina wî, ji bo xizanan, sêwiyan û dîlên girtî (El-Însan / 8). Bi rastî, em ji bo rûyê Xwedê ji we re xwarinê didin, em ji we ne xelat dixwazin û ne spasî (El-Însan / 9).’”
Wî tekez kir ku “Xanima Fatime (s.x.) rizgariya giyanî û rizgariya madî ji bo vê dînê ye, ew birçiyan xwedî dike û xwe û zarokên xwe birçî dihêle, ne ji bo nîşan danê û ne jî ji bo navdarbûnê, ‘Em bi rastî ji bo rûyê Xwedê ji we re xwarinê didin, em ji we ne xelat dixwazin û ne spasî’.”
Di bersiva pirsekê de ku gotarek ji Pêxember (s.x.a) hatîye gotin, “Fatime perçeyek ji min e, kî wî aciz bike, min aciz kiriye, û kî min aciz bike, Xwedê aciz kiriye” - hûn rewşa Xanima Fatime (s.x.) çawa dinirxînin? Wî got: “Ew diya bavê xwe ye (s.x) û kes naxwaze ku diya wî bê aciz kirin. Xanima Fatime (s.x.) diya hemî Mislimanan e, bi rastî diya tevahiya mirovahiyê ye. Ev xulamê qels ku bi we re diaxive carekê vedibêje ku ez di mala xwe de razabûm û di xewnê de Xanima Fatime (s.x.) dît, ez rûyê wê nedît ku ew bi cilê reş pêça bû û bi gotinên ku zinaran datemilînin li ser wefata Îmam Elî (S.X) diaxifî û digot ku ez jinebî me û min Hesen û Huseyn (silav liwanbin) li pey xwe hiştin. Di wê xewnê de, ez ji ber gotinên wê pir giriyam.”
Wî lê zêde kir: “Dilê min di xewnê de ji min re got ku ez wî hembêz bikim, min hewl da ku ez wî hembêz bikim, lê dilê min ji min re got ku ev ji te re nabe. Lê di heman demê de dilê min ji min re got ku çima nabe dema ku ew diya te ye, min ew hembêz kir û dest bi giriyê kir, û min xwe dît ku ez ji wê xewnê şiyar bûm û min xwe li ser balgîrê digirî dît.”
“Es-Sadik Selaymîye” diyar kir ku “Xewn eşkere bû ku jina ku min dît û Îmam Elî (S.X) ew jinebî hişt, Îmam Elî (S.X) di Seqîfe de hate kuştin, bi awayekî manewî di Seqîfe de hate kuştin.”
Şêwirmendê medyayî yê Wezîrê Karên Olî yê berê yê Cezayîrê berdewam kir û diyar kir ku “Îmam Alî (s.x) berî Xanima Fatime (s.x.) mir dema ku ummetê Îmam Alî (s.x) xerab kir û bi awayekî manewî ew kuşt, ji ber ku wî wan ber bi rêberiyê nekir.”
Di axaftina xwe de li ser girîngiya hînkirina jiyana Xanima Zehra (s.x) li zanîngehan, akademîsyenê Cezayîrî got ku Ewropî jî Xanima Fatime (s.x.) pir baş nas dikin, heya ku navê Fatime li Spanya û Portekîzê pir e, û diyar kir ku Xanima Fatime (silava Xwedê lê be) ji bo hemî jinên cîhanê nimûne ye.
Di dawiyê de, akademîsyenê Cezayîrî bal kişand ser aliyên herî girîng ên şêwaza jiyana Xanima Zehra (s.x) di warê perwerdekirina zarokan, exlaq, lênihêrîna mêr û hwd., û got: “Mala Xanima Fatime (s.x) mîna ronahiya Îslamê ye û ew xemên ummetê di dilê xwe de hilgirt û li kêleka mêrê xwe yê bêheq piştgirî da.”
Lêkolînereke Cezayîrî: Hz.Fatimê (silavên Xwedê lê bin) temsîla zindî ya Quranê ye, û ji ber vê yekê ew Xatûna Jinên Cîhanê ye.
“Xanima Fatimeya Zehra (s.x.) jinîya hemî jinên cîhanê ye ji bo hemî deman, û Xanima Meryem (s.x.) jina hemî jinên cîhanê bû di dema xwe de. Wî lê zêde kir ku ev tê wê wateyê ku Xanima Fatime (silava Xwedê lê be), û bi bavê xwe, mêrê xwe, zarokên xwe, û razê ku di nav wê de hatî spartin, temamiya vê dînê di zikên wê, di exlaqê wê, di bavê wê, di dûndana wê û di mêrê wê de digire.”
