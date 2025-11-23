Plana Qada Sor û Qada Kesk ji hêla Leşkerê Dewletên Yekbûyî bo Xezze ve”

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehl-ul Beyt (S.X) - ABNA -Gore plana bijarte, van herêman de di destê Îsraîl û Hêmasê de deqin.
Stratejîya parvekirinê ya hatiye amadekirin, bi rêkûrekê bi prosesê çêkirina navenda demkî yên rûhan, an jî malên derbasdar, ku di herêma li bin kontrola Îsraêl de hatine plan kirin, girêdayî pêş dike.
Dibêjin ku armanca bingehîn ya vê teşebbûsê ew e ku berxwedana Filîstînî ji herêma bi temamî “têsîf” bike.
Di dorê plana de, herêmên ku niha li bin kontrola Hêmasê ne, wekî “piştî Xeta Zer” têne nasandin û wek “Qada Sor” têne nîşandan.
Li aliyê din jî, herêmên ku artêşa dagirkirê de desthilatdariya xwe danî, di nexşeyê de bi rengê “Kesk” têne xuyang kirin.
Tîma Endazyarên Amerîkî li Qada
Gore agahdariya rojnameya The Wall Street Journal, rêveberiya Amerîkayê di ser çêkirina malên demkî yên bo Filîstînîyan di van “Herêman Kesk” de zordar e.
Qerargaha Amerîkî ya li Kiriyat Gat, bi vî armancî, tîma endazyarî ber herêma şand û wan dest bi plan kirina karên pakijiyê û rakirina xirabiyan kir.
Ofîserên Amerîkî ku bi rojname re axiviyan gotin ku tîmên endazyarî bi çalakî li ser projeyên avahiyê yên bo “Qada Kesk” dixebitin.
Tîman her weha li karên pakijiyê yên molozan û betalkirina çavkanîyên neketî çalak in.
Gore heman çavkanîyên Amerîkî, plana diyar dike ku ev malên demkî heya ku projeyên avahiya mayînde were afirandin li cihê xwe bimînin.
Hedefa Yekem: Bajarê Refah ya Wêranbûyî
Di vê şemayê de, yekem navenda rûhan ku tê plan kirin, di başûra Sûrê Xezze de ye, di Refahê de, ku artêşa dagirker a Îsraêl wî bi tevahî qirxkirî ye.
Çavkanîyên Îsraêl û Amerîkî ku bi WSJ re axiviyan, gotin ku plana hîn di destpêkê ye, lê armanc ew e ku yekem komek gel li vir were avakirin.
Rojname dibêje ku ev teklîfa Amerîkî gelek caran wekî tenê rê ye ku bêda ku heqîqîyê ava nûkirina Xezze dest pê bike bêyî ku Hêmas derxistibe.
Ji ber ku ne yek jî ji daxwazkarên dîmender nehêle ku di herêmeke li bin kontrola Hêmas de ava nûkirin were fînanse kirin.
Welatên Erebî li Diji Parvekirinê Ne
Welatên Erebî dîtinên xwe li ser plana çêkirina van navendên gelî li aliyê Îsraîl vekirin.
Ew dibêjin ku ev plan Xezzeyê dê bi temamî parçe bike û dê herêma li bin kontrola rêveberiya ku ne Filîstînî ye bihêle.
Dihate ragihandin ku Misir bi taybetî di Refahê de li çêkirina van avahiyan de baldar e.
Rêveberiya Qehîre têra serdana ku dema rewşa li meydanê biguherî, dibe ku gel were aliyê Sinaê têxistin.
Mesûliyeta Ewlekarîyê Hîn Tarî ye
Li ser ku ewlekariya van navendên gelî kî dê bigire hîn pirsa mezin heye.
Naşkire ye ka çawa dê tenê civakî li van herêman were destnîşan kirin.
Gore rojname, yek ji ramanên ku hatine pêşxistin ew e ku dibe ku ji milîsan ku niha di Sûrê Gaza de dixebitin were bikaranîn.
Çavkanîyên Îsraêlî û Erebî dibêjin ku Îsraêl van grûban çeleng kirin û rê da wan.
Lê ji aliyê din, yek ofîserê Amerîkî bi awayê rûniştî gûhdar kir ku Dewletên Yekbûyî naxwazin van milîsan bikar bînin.
Ofîser got ku hin endamên van grûban wekî sûcbar têne nasîn û ne hêza ku di rewşa giring de bi Hêmas re dijwar bibin.
Armanca Dawî: Berxwedan Bi Temamî Jêbirin
Gore çavkanîyên Amerîkî, hêvî ew e ku herêmên li bin kontrola Hêmasê bi demekî kurt bikomînin û dawiya dawi jî bi temamî wenda bibin.
Gore agahiyên WSJ, dema ku vî merhele were gihiştin, Dû Bela Stabîlîteya Navneteweyî (ISF), ku bi destûra Encûmena Ewlehiyê hat damezrandin, dikare bi polîsa Filîstînî re ewlekariya Xezzeyê bigire.
Di nava vê derbeyî de, heta ku kontrol bi dawî were dayîn bo rêveberiyeke Filîstînî, Konseya Aştiya Serok Trum pêdivî ye ku berdestiya rêveberiya civakî û avahiyê yên Xezzeyê serdest bike. (YDH)
