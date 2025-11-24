Nivîsa tevahî ya xutbeya Fedakiyeyê ya Hezretî Zehra (S) bi wergera wê

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehl-ul Beyt (S.X) - ABNA - Di rîwayetan de tê vegotin ku dema nûçeya desteserkirina Fedeq gihîşt Hezret Sidîqe el-Kubra, wê cil û berg li xwe kirin û bi komek jinên ji malbat û xizmetkarên xwe re ber bi mizgeftê ve çûn. Rêbaza wê dişibiya ya Pêxemberê Xwedê û ew ket nav mizgefta Pêxember (s.x.a).
Piştre ew demekê bêdeng ma heta ku dengê mirovan rawestiya û girîna wan rawestiya, û heyecan û kelecana wan kêm bû. Piştre wî bi pesin û şikir ji Xwedê re dest bi axaftina xwe kir û silav li ser Resûlê Xwedê şand. Li vir girîna mirovan dîsa rabû. Dema bêdengî çêbû, axaftina xwe berdewam kir û got:
Pesn û spas ji Xwedê re ji bo tiştên ku wî daye, û spas ji Wî re ji bo tiştên ku wî îlham daye, û spas ji Wî re ji bo tiştên ku wî şandiye, ji bo gelek nîmetên ku wî afirandine, û diyariyên berfireh ên ku wî dane, û nîmetên bêhejmar ên ku wî dane, ku kes nikare bihejmêre, û dawiya wan ji xelatê wêdetir e, û çarçoveya wan her û her ji têgihîştinê wêdetir e. Û wî gazî mirovan kir ku bi spasdariya xwe nîmetan zêde bikin, û bi berfirehkirina wan, wî mirovan ji spasdariya xwe haydar kir, û bi vexwendina wan bo van nîmetan, wî ew du qat kirin.
وَ اَشْهَدُ اَنْ لا اِلهَ اِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لا شَریکَ لَهُ، کَلِمَةٌ جَعَلَ الْاِخْلاصَ تَأْویلَها، وَ ضَمَّنَ الْقُلُوبَ مَوْصُولَها، وَ اَنارَ فِی التَّفَکُّرِ مَعْقُولَها، الْمُمْتَنِعُ عَنِ الْاَبْصارِ رُؤْیَتُهُ، وَ مِنَ الْاَلْسُنِ صِفَتُهُ، وَ مِنَ الْاَوْهامِ کَیْفِیَّتُهُ.
اِبْتَدَعَ الْاَشْیاءَ لا مِنْ شَیْءٍ کانَ قَبْلَها، وَ اَنْشَاَها بِلاَاحْتِذاءِ اَمْثِلَةٍ اِمْتَثَلَها، کَوَّنَها بِقُدْرَتِهِ وَ ذَرَأَها بِمَشِیَّتِهِ، مِنْ غَیْرِ حاجَةٍ مِنْهُ اِلی تَکْوینِها، وَ لا فائِدَةٍ لَهُ فی تَصْویرِها، اِلاَّ تَثْبیتاً لِحِکْمَتِهِ وَ تَنْبیهاً عَلی طاعَتِهِ، وَ اِظْهاراً لِقُدْرَتِهِ وَ تَعَبُّداً لِبَرِیَّتِهِ، وَ اِعْزازاً لِدَعْوَتِهِ، ثُمَّ جَعَلَ الثَّوابَ عَلی طاعَتِهِ، وَ وَضَعَ الْعِقابَ عَلی مَعْصِیَتِهِ، ذِیادَةً لِعِبادِهِ مِنْ نِقْمَتِهِ وَ حِیاشَةً لَهُمْ اِلی جَنَّتِهِ.
وَ اَشْهَدُ اَنَّ اَبیمُحَمَّداً عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ، اِخْتارَهُ قَبْلَ اَنْ اَرْسَلَهُ، وَ سَمَّاهُ قَبْلَ اَنْ اِجْتَباهُ، وَ اصْطَفاهُ قَبْلَ اَنْ اِبْتَعَثَهُ، اِذ الْخَلائِقُ بِالْغَیْبِ مَکْنُونَةٌ، وَ بِسَتْرِ الْاَهاویلِ مَصُونَةٌ، وَ بِنِهایَةِ الْعَدَمِ مَقْرُونَةٌ، عِلْماً مِنَ اللَّهِ تَعالی بِمائِلِ الْاُمُورِ، وَ اِحاطَةً بِحَوادِثِ الدُّهُورِ، وَ مَعْرِفَةً بِمَواقِعِ الْاُمُورِ.
«Ez şahîdî didim ku tu xwedayê din tune ye û tu şerîkê wê tune ye. Ev tişt mezin e ku xalisî şerhê wê ye û dilan bi wê girêdayî ne. Li ber xweya fikir û hiş, nasîna wê asan kir. Ew Xwedê ye ku çavên mirovan ji dîtina wê qediya, ziman ji vasfa wê aciz bû, û xeyal û xwazên mirovan ji têgihiştina wê aciz in.
Ew afirandina xelatan kir bê ku ji maddeyek afirînin, û wan afirand bê ku ji şêweyek şiklê şop bikin. Wan bi hêza xwe afirand û bi xwestina xwe pêk anî. Bê ku ji afirandina wan hewce bû, û bê ku ji wê şêweyê feydeyek ji bo xwe hebû. Tenê ji bo pêwîstkirina hikmeta xwe, agahkirina ji ta’eta xwe, nîşandana hêza xwe, û nasandina rêya bandorî û giramî kirina dawetê xwe. Paşê ji bo ta’eta xwe xelat dan û ji bo ne’eta xwe cezayê dan, da ku bandoran ji qezaya wê dûr bike û wan ber bi behişta xwe re bibe.
Ez şahîdî didim ku bavê min, Mehemmed, bende û peyamberê wê ye. Berî ku bi peyamberî hate şandin, ew wî hilbijart, û berî ku navê peyamberî li ser wî hate dan, ew wî bijart. Berî ku hate şandin, ew wî bi xwe hilweşand. Ew demê ku xelatan di hijaba nehatin dîtin, û di tarîkiyên herî dawî de bûn, û di ser sînorê nehatin û tunebûnê de bûn. Ew wî hilweşand ji bo zanîna wê li ser encamên tiştan, ji bo ku bi tevahî li ser rewşên deman agah bû, û ji bo ku bi tevahî li ser qeder û destûrên Xwedê zanînî bû.»
اِبْتَعَثَهُ اللَّهُ اِتْماماً لِاَمْرِهِ، وَ عَزیمَةً عَلی اِمْضاءِ حُکْمِهِ، وَ اِنْفاذاً لِمَقادیرِ رَحْمَتِهِ، فَرَأَی الْاُمَمَ فِرَقاً فی اَدْیانِها، عُکَّفاً عَلی نیرانِها، عابِدَةً لِاَوْثانِها، مُنْکِرَةً لِلَّهِ مَعَ عِرْفانِها.
فَاَنارَ اللَّهُ بِاَبیمُحَمَّدٍ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ و الِهِ ظُلَمَها، وَ کَشَفَ عَنِ الْقُلُوبِ بُهَمَها، وَ جَلی عَنِ الْاَبْصارِ غُمَمَها، وَ قامَ فِی النَّاسِ بِالْهِدایَةِ، فَاَنْقَذَهُمْ مِنَ الْغِوایَةِ، وَ بَصَّرَهُمْ مِنَ الْعِمایَةِ، وَ هَداهُمْ اِلَی الدّینِ الْقَویمِ، وَ دَعاهُمْ اِلَی الطَّریقِ الْمُسْتَقیمِ.
ثُمَّ قَبَضَهُ اللَّهُ اِلَیْهِ قَبْضَ رَأْفَةٍ وَ اخْتِیارٍ، وَ رَغْبَةٍ وَ ایثارٍ، فَمُحَمَّدٌ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ و الِهِ مِنْ تَعَبِ هذِهِ الدَّارِ فی راحَةٍ، قَدْ حُفَّ بِالْمَلائِکَةِ الْاَبْرارِ وَ رِضْوانِ الرَّبِّ الْغَفَّارِ، وَ مُجاوَرَةِ الْمَلِکِ الْجَبَّارِ، صَلَّی اللَّهُ عَلی أَبی نَبِیِّهِ وَ اَمینِهِ وَ خِیَرَتِهِ مِنَ الْخَلْقِ وَ صَفِیِّهِ، وَ السَّلامُ عَلَیْهِ وَ رَحْمَةُاللَّهِ وَ بَرَکاتُهُ.
ثم التفت الی اهل المجلس و قالت: فیکُمْ، وَ عَهْدٍ قَدَّمَهُ اِلَیْکُمْ، وَ بَقِیَّةٍ اِسْتَخْلَفَها عَلَیْکُمْ: کِتابُ اللَّهِ النَّاطِقُ وَ الْقُرْانُ الصَّادِقُ، و النُّورُ السَّاطِعُ وَ الضِّیاءُ اللاَّمِعُ، بَیِّنَةً بَصائِرُهُ، مُنْکَشِفَةً سَرائِرُهُ، مُنْجَلِیَةً ظَواهِرُهُ، مُغْتَبِطَةً بِهِ اَشْیاعُهُ، قائِداً اِلَی الرِّضْوانِ اِتِّباعُهُ، مُؤَدٍّ اِلَی النَّجاةِ اسْتِماعُهُ.
بِهِ تُنالُ حُجَجُ اللَّهِ الْمُنَوَّرَةُ، وَ عَزائِمُهُ الْمُفَسَّرَةُ، وَ مَحارِمُهُ الْمُحَذَّرَةُ، وَ بَیِّناتُهُ الْجالِیَةُ، وَ بَراهینُهُ الْکافِیَةُ، وَ فَضائِلُهُ الْمَنْدُوبَةُ، وَ رُخَصُهُ الْمَوْهُوبَةُ، وَ شَرائِعُهُ الْمَکْتُوبَةُ.
فَجَعَلَ اللَّهُ الْایمانَ تَطْهیراً لَکُمْ مِنَ الشِّرْکِ، وَ الصَّلاةَ تَنْزیهاً لَکُمْ عَنِ الْکِبْرِ، وَ الزَّکاةَ تَزْکِیَةً لِلنَّفْسِ وَ نِماءً فِی الرِّزْقِ، وَ الصِّیامَ تَثْبیتاً لِلْاِخْلاصِ، وَ الْحَجَّ تَشْییداً لِلدّینِ، وَ الْعَدْلَ تَنْسیقاً لِلْقُلُوبِ، وَ طاعَتَنا نِظاماً لِلْمِلَّةِ، وَ اِما مَتَنا اَماناً لِلْفُرْقَةِ، وَ الْجِهادَ عِزّاً لِلْاِسْلامِ، وَ الصَّبْرَ مَعُونَةً عَلَی اسْتیجابِ الْاَجْرِ.
وَ الْاَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ مَصْلِحَةً لِلْعامَّةِ، وَ بِرَّ الْوالِدَیْنِ وِقایَةً مِنَ السَّخَطِ، وَ صِلَةَ الْاَرْحامِ مَنْساءً فِی الْعُمْرِ وَ مَنْماةً لِلْعَدَدِ، وَ الْقِصاصَ حِقْناً لِلدِّماءِ، وَ الْوَفاءَ بِالنَّذْرِ تَعْریضاً لِلْمَغْفِرَةِ، وَ تَوْفِیَةَ الْمَکائیلِ وَ الْمَوازینِ تَغْییراً لِلْبَخْسِ.
اَنْتُمْ عِبادَ اللَّهِ نُصُبُ اَمْرِهِ وَ نَهْیِهِ، وَ حَمَلَةُ دینِهِ وَ وَحْیِهِ، وَ اُمَناءُ اللَّهِ عَلی اَنْفُسِکُمْ، وَ بُلَغاؤُهُ اِلَی الْاُمَمِ، زَعیمُ حَقٍّ لَهُ
«Hûn rawestî ne kirin ku dilê me aram bibe, û ku berxwedan asan bibe. Li dijî me agir zêde kirin û wê şewitandin, ji bo bersiva bangê Şeytan û ji bo ku ronahiyên dînê Xwedê bigirin û sunnetên Peygamberê bijartî jê bibin. Bi bahana xwarinê, şîrê li bin lêvên xwe ve xwarin, û ji bo mal û zarokên wî li piştê çiyayên û darên rewan bûn. Em divê li ser van tiştan ku wekî şemşerê tîr û nivêk di nav qelban de tê, bi xwe re sabir bikin.
Hûn niha difikirin ku ji me erş tune ye. Ma hûn dixwazin hukma cahiliyê? Ji bo yê îmanê çi hukmê ji hukma Xwedê bilindtir e? Ma hûn nizanin? Wekî rojavê ronahî, ez xwişkê wî me.
Ey musulmanan! Ma li hemberî rast e ku erşa bavê min ji min bigirin? Ey kurê Ebî Quhafê! Ma di Kitêba Xwedê de ye ku tu ji bavê xwe erş bibî û ez ji erşa bavê min bêbe? Tu tiştek nû û xirab anî. Ma hûn bi zanîn Kitêba Xwedê jê derxistin û paşî kirin? Ma Qur’an naxwaze: «Suleyman ji Dawûd erş wergirt» û di derbarê Zekeriya de got: «Xwedê min, min zarokek bide ku ji min û ji malbata Yaqub erş wergire». Û got: «Xwişk û birayên xwînî ji hev re zêdetir xwedî ne». Û got: «Xwedê ji we re di derbarê zarokan de ferman dide ku hisseya kur du caran hisseya keç e». Û got: «Dema mirina yek ji we digihê, ji we re hate nivîsandin ku ji bo bav û dayik û nêzîkên xwînî wasiyat bikin. Ev hukmê rast e ji bo yên parhîzkar».
Hûn difikirin ku min hisse tune ye û min ji erşa bavê min bêbe. Ma Xwedê ayetek ji we re hate nûşandin ku bavê min ji wê derxist? An jî hûn dibêjin: «Yên di dinê de ji hev re erş naxwin». Ma ez û bavê min ji dinê yek ne? An jî hûn ji Qur’an û ji pêşî û paşî wî û ji pisîrê mamê min zêdetir agah in? Niha ev tu û ev şitir, şitirê bi xwe girêdayî û bi rêlê li ser kirî ye. Wê bigire û bibe. Ew bi te re di roja qiyametê de hevdîtinê dike.
Çi xweş dadwer e Xwedê, û çi xweş şikayetgîr e Peyxamber, û çi xweş cîhê peyman e Qiyamet. Di wê dem û roja de, yên şerê bi xwe re qediya. Pişmanî ji we re feyde naxwaze. Ji bo her agahîyê cîhek heye. Wê hûn bizanin ku azaba xwar-kirinê li ser kî tê û azaba herdemî kî digire.»
یا مَعْشَرَ النَّقیبَةِ وَ اَعْضادَ الْمِلَّةِ وَ حَضَنَةَ الْاِسْلامِ! ما هذِهِ الْغَمیزَةُ فی حَقّی وَ السِّنَةُ عَنْ ظُلامَتی؟ اَما کانَ رَسُولُاللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ الِهِ اَبی یَقُولُ: «اَلْمَرْءُ یُحْفَظُ فی وُلْدِهِ»، سَرْعانَ ما اَحْدَثْتُمْ وَ عَجْلانَ ذا اِهالَةٍ، وَ لَکُمْ طاقَةٌ بِما اُحاوِلُ، وَ قُوَّةٌ عَلی ما اَطْلُبُ وَ اُزاوِلُ.اَتَقُولُونَ ماتَ مُحَمَّدٌ؟ فَخَطْبٌ جَلیلٌ اِسْتَوْسَعَ وَ هْنُهُ، وَاسْتَنْهَرَ فَتْقُهُ، وَ انْفَتَقَ رَتْقُهُ، وَ اُظْلِمَتِ الْاَرْضُ لِغَیْبَتِهِ، وَ کُسِفَتِ الشَّمْسُ وَ الْقَمَرُ وَ انْتَثَرَتِ النُّجُومُ لِمُصیبَتِهِ، وَ اَکْدَتِ الْامالُ، وَ خَشَعَتِ الْجِبالُ، وَ اُضیعَ الْحَریمُ، وَ اُزیلَتِ الْحُرْمَةُ عِنْدَ مَماتِهِ.فَتِلْکَ وَاللَّهِ النَّازِلَةُ الْکُبْری وَ الْمُصیبَةُ الْعُظْمی، لامِثْلُها نازِلَةٌ، وَ لا بائِقَةٌ عاجِلَةٌ اُعْلِنَ بِها، کِتابُ اللَّهِ جَلَّ ثَناؤُهُ فی اَفْنِیَتِکُمْ، وَ فی مُمْساکُمْ وَ مُصْبِحِکُمْ، یَهْتِفُ فی اَفْنِیَتِکُمْ هُتافاً وَ صُراخاً وَ تِلاوَةً وَ اَلْحاناً، وَ لَقَبْلَهُ ما حَلَّ بِاَنْبِیاءِ اللَّهِ وَ رُسُلِهِ، حُکْمٌ فَصْلٌ وَ قَضاءٌ حَتْمٌ.«وَ ما مُحَمَّدٌ اِلاَّ رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ اَفَاِنْ ماتَ اَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلی اَعْقابِکُمْ وَ مَنْ یَنْقَلِبْ عَلی عَقِبَیْهِ
فَلَنْ یَضُرَّ اللَّهَ شَیْئاً وَ سَیَجْزِی اللَّهُ شَیْئاً وَ سَیَجْزِی اللَّهُ الشَّاکِرینَ». (6)
ایهاً بَنیقیلَةَ! ءَ اُهْضَمُ تُراثَ اَبی وَ اَنْتُمْ بِمَرْأی مِنّی وَ مَسْمَعٍ وَ مُنْتَدی وَ مَجْمَعٍ، تَلْبَسُکُمُ الدَّعْوَةُ وَ تَشْمَلُکُمُ الْخُبْرَةُ، وَ اَنْتُمْ ذَوُو الْعَدَدِ وَ الْعُدَّةِ وَ الْاَداةِ وَ الْقُوَّةِ، وَ عِنْدَکُمُ السِّلاحُ وَ الْجُنَّةُ، تُوافیکُمُ الدَّعْوَةُ فَلا تُجیبُونَ، وَ تَأْتیکُمُ الصَّرْخَةُ فَلا تُغیثُونَ، وَ اَنْتُمْ مَوْصُوفُونَ بِالْکِفاحِ، مَعْرُوفُونَ بِالْخَیْرِ وَ الصَّلاحِ، وَ النُّخْبَةُ الَّتی انْتُخِبَتْ، وَ الْخِیَرَةُ الَّتِی اخْتیرَتْ لَنا اَهْلَ الْبَیْتِ.
قاتَلْتُمُ الْعَرَبَ، وَ تَحَمَّلْتُمُ الْکَدَّ وَ التَّعَبَ، وَ ناطَحْتُمُ الْاُمَمَ، وَ کافَحْتُمُ الْبُهَمَ، لا نَبْرَحُ اَوْ تَبْرَحُونَ، نَأْمُرُکُمْ فَتَأْتَمِرُونَ، حَتَّی اِذا دارَتْ بِنا رَحَی الْاِسْلامِ، وَ دَرَّ حَلَبُ الْاَیَّامِ، وَ خَضَعَتْ نُعْرَةُ الشِّرْکِ، وَ سَکَنَتْ فَوْرَةُ الْاِفْکِ، وَ خَمَدَتْ نیرانُ الْکُفْرِ، وَ هَدَأَتْ دَعْوَةُ الْهَرَجِ، وَ اسْتَوْسَقَ نِظامُ الدّینِ، فَاَنَّی حِزْتُمْ بَعْدَ الْبَیانِ، وَاَسْرَرْتُمْ بَعْدَ الْاِعْلانِ، وَ نَکَصْتُمْ بَعْدَ الْاِقْدامِ، وَاَشْرَکْتُمْ بَعْدَ الْایمانِ؟ بُؤْساً لِقَوْمٍ نَکَثُوا اَیْمانَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ، وَ هَمُّوا بِاِخْراجِ الرَّسُولِ وَ هُمْ بَدَؤُکُمْ اَوَّلَ مَرَّةٍ، اَتَخْشَوْنَهُمْ فَاللَّهُ اَحَقُّ اَنْ تَخْشَوْهُ اِنْ کُنْتُمْ مُؤمِنینَ.اَلا، وَ قَدْ أَری اَنْ قَدْ اَخْلَدْتُمْ اِلَی الْخَفْضِ، وَ اَبْعَدْتُمْ مَنْ هُوَ اَحَقُّ بِالْبَسْطِ وَ الْقَبْضِ، وَ خَلَوْتُمْ بِالدَّعَةِ، وَ نَجَوْتُمْ بِالضّیقِ مِنَ السَّعَةِ، فَمَجَجْتُمْ ما وَعَبْتُمْ، وَ دَسَعْتُمُ الَّذی تَسَوَّغْتُمْ، فَاِنْ تَکْفُرُوا اَنْتُمْ وَ مَنْ فِی الْاَرْضِ جَمیعاً فَاِنَّ اللَّهَ لَغَنِیٌّ حَمیدٌ.اَلا، وَ قَدْ قُلْتُ ما قُلْتُ هذا عَلی مَعْرِفَةٍ مِنّی بِالْخِذْلَةِ الَّتی خامَرْتُکُمْ، وَ الْغَدْرَةِ الَّتِی اسْتَشْعَرَتْها قُلُوبُکُمْ، وَ لکِنَّها فَیْضَةُ النَّفْسِ، وَ نَفْثَةُ الْغَیْظِ، وَ حَوَزُ الْقَناةِ، وَ بَثَّةُ الصَّدْرِ، وَ تَقْدِمَةُ الْحُجَّةِ، فَدُونَکُمُوها فَاحْتَقِبُوها دَبِرَةَ الظَّهْرِ، نَقِبَةَ الْخُفِّ، باقِیَةَ الْعارِ، مَوْسُومَةً بِغَضَبِ الْجَبَّارِ وَ شَنارِ الْاَبَدِ، مَوْصُولَةً بِنارِ اللَّهِ الْمُوقَدَةِ الَّتی تَطَّلِعُ عَلَی الْاَفْئِدَةِ.فَبِعَیْنِ اللَّهِ ما تَفْعَلُونَ، وَ سَیَعْلَمُ الَّذینَ ظَلَمُوا اَیَّ مُنْقَلَبٍ یَنْقَلِبُونَ، وَ اَنَا اِبْنَةُ نَذیرٍ لَکُمْ بَیْنَ یَدَیْ عَذابٌ شَدیدٌ، فَاعْمَلُوا اِنَّا عامِلُونَ، وَ انْتَظِرُوا اِنَّا مُنْتَظِرُونَ.فأجابها أبوبکر عبداللَّه بن عثمان، و قال:
«Ey ma’şera serok û piştgirên milletê û parastvanên Îslamê! Çi ye ev bêdengî li ser mafê min û ev xew li dijî zulumê min? Ma bavê min, Peygamberê Xwedê (s), naxwazî: “Mirov di zarokên xwe de tê parastin”? Zû hûn tiştên nû çêkirin û bi lez hûn girêdayî bûn. Hûn hêz û qewet hene ji bo ku ez dixwazim û ez hewl didim.
Ma hûn dibêjin ku Mehemmed mirî? Ev qezayê mezin e, ku erdê bi bêdengî bû, roj û heyv tarî bûn, stêrkan ji ber musîbetê winda bûn, hêvîyan qediya, çiyayên giran şûştin, harem û hurmet ji nav çû. Bi rastî ev mezin û giranîya herî mezin e. Kitêba Xwedê di nav we de ye, di şeva we û roja we de ye, bi deng û tilawet û stran di nav we de tê xwendin. Berî wî jî ev tişt bi peygamberan re hatibû.
Qur’an dibêje: “Mehemmed tenê peyamber e. Berî wî peyamberan hatibûn. Ma hûn heye ku ger ew bimire an jî were kuştin, hûn vegerin paşî? Yek ku vegere paşî, tu tiştî ji Xwedê naxwaze. Xwedê ji şükirvanan re xelat dide.”
Ey Beni Qîla! Ma erşa bavê min di ber çavan û di ber guhên we de tê winda kirin? Hûn pir in, hêz û çar in, silah û parastin hene. Bang ji we re tê, lê hûn bersiv naxwin. Girîna ji we re tê, lê hûn alîkarî naxwin. Hûn bi şer û xeyr û salih nasîn, hûn yên bijartî bûn ji bo me Ehlibet.
Hûn bi ereban şer kirin, hûn bi netewan şer kirin, hûn bi şer û şerê giran berxwedan kirin. Em hûn fermana we da, hûn bi fermana me kirin. Dema ku Îslam bi ser ket û şerê şirk şûşt û agirê kufr qediya, hûn paşî vegerî. Hûn piştî îman şerikî kirin. Bêxêr be ji bo gelê ku peymana xwe şikestin û ji ber ku peyamberê derxistin. Ma hûn ji wan ditirsin? Xwedê xwedî tirsa ye ger hûn îman hene.
Ez dizanim ku hûn bi aramî û xweşî re girêdayî bûn, û yê ku bi rastî xwedî maf û destûr bû ji we dûr kirin. Hûn bi aramî xwe parastin, lê bi qesirî ji firehî re xilas bûn. Hûn tiştên ku qebûl kirin, paşî jê derxistin. Ger hûn û hemû yên li erdê kufr bikin, Xwedê bi xwe xwedî û sipasdar e.
Ez ev gotin gotim bi zanîn ku hûn bi xiyanet û bêalî re girêdayî bûn. Lê ev derdê dilê min e, ev gazabê min e, ev şehadetê min e. Wê ji we re bimîne wekî nîşanê gazabê Xwedê û nîşanê herdemî. Ew bi agirê Xwedê girêdayî ye ku li ser dilan tê.
Paşê Ebûbekir bersiv da:
Ey keça Resûlê Xwedê! Bavê bawermendan dilovan, dilovan, rehmdar e, û bêbawer cezayek êşdar û cezayek mezin in. El-Nîsa, û Axa El-Fek Don' El-Axla, bandora wî li ser tevahî nêzîk e û alîkariya wî di hemî mijarên fîzîkî de, ew ji te tenê Seîd hez dike, û ew ji te nefret nake. ji bilî Şaqî Dûr.
Ji ber vê yekê hûn bîhna Resûlê Xwedê, Rehmdar, Rehmdar, Rehmdar, Qenciya Rastdariya me, û Bihuşta Lêgerînerên me ne, û hûn an qenciya jinan û qenciya keçên pêxemberan in, di gotinên xwe de rast in, di pirbûna hikmetê de kevnar in, ji rastiyê dûr nakevin, û astengî li wan nayê kirin. Rastiyek.
Û Xwedê dijminê me ye, raya Resûlê Xwedê ye, û ez bêyî destûra Wî tevnagerim, û ra'îd derewan li gelê Xwedê nake, û ev şahidiya Xwedê ye û ez ji bo Wî bes im. Wek şahid, min bihîst ku Pêxemberê Xwedê got: "Em ji wan pêxemberan in ku ne zêr, ne zîv, ne milk û ne jî milkê neguhêzbar mîrat digirin, lê Kîtab û Hîkmet, zanîn û pêxembertiyê mîrat digirin, û em bi tiştên ku piştre tên nayên ceribandin."
وَ قَدْ جَعَلْنا ما حاوَلْتِهِ فِی الْکِراعِ وَ السِّلاحِ، یُقاتِلُ بِهَا الْمُسْلِمُونَ وَ یُجاهِدُونَ الْکُفَّارَ، وَ یُجالِدُونَ الْمَرَدَةَ الْفُجَّارَ، وَ ذلِکَ بِاِجْماعِ الْمُسْلِمینَ، لَمْ اَنْفَرِدْ بِهِ وَحْدی،وَ لَمْ اَسْتَبِدْ بِما کانَ الرَّأْیُ عِنْدی، وَ هذِهِ حالی وَ مالی، هِیَ لَکِ وَ بَیْنَ یَدَیْکِ، لا تَزْوی عَنْکِ وَ لا نَدَّخِرُ دُونَکِ، وَ اَنَّکِ، وَ اَنْتِ سَیِّدَةُ اُمَّةِ اَبیکِ وَ الشَّجَرَةُ الطَّیِّبَةُ لِبَنیکِ، لا یُدْفَعُ مالَکِ مِنْ فَضْلِکِ، وَ لا یُوضَعُ فی فَرْعِکِ وَ اَصْلِکِ، حُکْمُکِ نافِذٌ فیما مَلَّکَتْ یَدایَ، فَهَلْ تَرَیِنَّ اَنْ اُخالِفَ فی ذاکَ اَباکِ (صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ الِهِ وَ سَلَّمَ).
فقالت:
سُبْحانَاللَّهِ، ما کانَ اَبی رَسُولُاللَّهِ عَنْ کِتابِ اللَّهِ صادِفاً، وَ لا لِاَحْکامِهِ مُخالِفاً، بَلْ کانَ یَتْبَعُ اَثَرَهُ، وَ یَقْفُو سُوَرَهُ، اَفَتَجْمَعُونَ اِلَی الْغَدْرِ اِعْتِلالاً عَلَیْهِ بِالزُّورِ، وَ هذا بَعْدَ وَفاتِهِ شَبیهٌ بِما بُغِیَ لَهُ مِنَ الْغَوائِلِ فی حَیاتِهِ، هذا کِتابُ اللَّهِ حُکْماً عَدْلاً وَ ناطِقاً فَصْلاً، یَقُولُ: «یَرِثُنی وَ یَرِثُ مِنْ الِیَعْقُوبَ»، وَ یَقُولُ: «وَ وَرِثَ سُلَیْمانُ داوُدَ».
Û me ew tiştê ku tu dixwazî ji bo kirîna hesp û çekan çêkiriye, da ku Misilman bikaribin bi wan re şer bikin û li dijî kafiran şer bikin û bi xerabkar û xerabkaran re şer bikin. Û ev biryar di nav hemû Misilmanan de yekdeng bû, û min ev yek bi tena serê xwe nekir, û min bi keyfî di raman û raya xwe de tevger nekir, û ev şert û mercê min e û ev milkê min e, ku ji bo te ye û di destê te de ye, û ew ji te nayê girtin û ji bo kesekî din nayê veqetandin. Tu serwerê jinên miletê bavê xwe yî, û darek berhemdar û paqij ji bo zarokên xwe yî, fezîletên te nayên înkarkirin, û şax û qurmên te nayên nizmkirin. Hikmê te di tiştê ku ez xwediyê wê me de bi bandor e. Ma tu dixwazî ez di vê mijarê de li dijî gotinên bavê te tevbigerim?
HEZRETA FATIMÊ (SILAVÊN XWEDÊ LI SER BIN) GOT:
Rûmet ji Xwedê re be, bavê min Pêxember ji Kitêba Xwedê dûr neket û li dijî qanûnên wê derneket, lê belê li pey wê çû û li gorî ayetên wê tevgeriya. Ma hûn dixwazin wî bi zorê ji bilî xapandin û hîlekarîyê tawanbar bikin, û ev piştî mirina wî dişibihe dafikên ku di jiyana wî de ji bo wî hatine belavkirin? Ev Pirtûka Xwedê ye, ku dadwerekî dadperwer e, û yekî xweşbîn e ku di navbera rast û xelet de cudahî dike, û dibêje: - Zekerya got: Ey Xwedê, kurekî bide min ku - "Ew ê ji min û malbata Yaqûb mîrat bigire," û dibêje: "Silêman ji Dawid mîrat girt."
بَیَّنَ عَزَّ وَ جَلَّ فیما وَزَّعَ مِنَ الْاَقْساطِ، وَ شَرَعَ مِنَ الْفَرائِضِ وَالْمیراثِ، وَ اَباحَ مِنْ حَظِّ الذَّکَرانِ وَ الْاِناثِ، ما اَزاحَ بِهِ عِلَّةَ الْمُبْطِلینَ وَ اَزالَ التَّظَنّی وَ الشُّبَهاتِ فِی الْغابِرینَ، کَلاَّ بَلْ سَوَّلَتْ لَکُمْ اَنْفُسُکُمْ اَمْراً، فَصَبْرٌ جَمیلٌ وَ اللَّهُ الْمُسْتَعانُ عَلی ما تَصِفُونَ.
فقال أبوبکر:
صَدَقَ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ وَ صَدَقَتْ اِبْنَتُهُ، مَعْدِنُ الْحِکْمَةِ، وَ مَوْطِنُ الْهُدی وَ الرَّحْمَةِ، وَ رُکْنُ الدّینِ، وَ عَیْنُ الْحُجَّةِ، لا اَبْعَدُ صَوابَکِ وَ لا اُنْکِرُ خِطابَکِ، هؤُلاءِ الْمُسْلِمُونَ بَیْنی وَ بَیْنَکِ قَلَّدُونی ما تَقَلَّدْتُ، وَ بِاتِّفاقٍ مِنْهُمْ اَخَذْتُ ما اَخَذْتُ، غَیْرَ مَکابِرٍ وَ لا مُسْتَبِدٍّ وَ لا مُسْتَأْثِرٍ، وَ هُمْ بِذلِکَ شُهُودٌ.
فالتفت فاطمة علیهاالسلام الی النساء، و قالت:
مَعاشِرَ الْمُسْلِمینَ الْمُسْرِعَةِ اِلی قیلِ الْباطِلِ، الْمُغْضِیَةِ عَلَی الْفِعْلِ الْقَبیحِ الْخاسِرِ، اَفَلا تَتَدَبَّرُونَ الْقُرْانَ اَمْعَلی قُلُوبٍ اَقْفالُها، کَلاَّ بَلْ رانَ عَلی قُلُوبِکُمْ ما اَسَأْتُمْ مِنْ اَعْمالِکُمْ، فَاَخَذَ بِسَمْعِکُمْ وَ اَبْصارِکُمْ، وَ لَبِئْسَ ما تَأَوَّلْتُمْ،
Gotinên Hezretî Zehra (s.x):
«Xwedê bi fermana xwe di derbarê qesmet û ferîzan û erşê de, ji bo kur û keç, tiştan vekir ku bi wan re şik û şubheyan jê bibe. Lê hûn bi xwe tiştek çêkirin. Ji bo vê, sabrê xweş e û Xwedê ji bo tiştên ku hûn dibêjin alîkar e.»
Bersiva Ebû Bekir:
«Xwedê rast e û Peygamber rast e û xwişkê wî rast e. Ew çavkaniya hikmet û cihê hidayet û rahmet e. Ew bingehê dîn û çavkaniya huccet e. Ez qebûl nakim ku tu şaşî û ez qebûl nakim ku tu bi rastî axaftin nakî. Ev musulmanan di navbera min û te de şahit in. Ew ji bo min ew kar dan û bi hevdemê wan ez ew girtim. Ez ne bi serê xwe kirim û ne bi zor û ne bi şerikî kirim. Ew bi vê şahit in.»
Dîsa gotinên Hezreta Zehra (S) ji bo jinan:
«Ey musulmanên ku zû bi axaftina şaş û bi çavgirtina li ser kirina xirab girêdayî bûn! Ma hûn Qur’an nizanin? An jî li ser dilên we kilît hene? Na, lê dilên we bi xwedî xirabiyên ku hûn kirin hatin girtin. Ew deng û dîtina we girt. Çi xirab e ev şerh ku hûn kirin.»
وَ ساءَ ما بِهِ اَشَرْتُمْ، وَ شَرَّ ما مِنْهُ اِعْتَضْتُمْ، لَتَجِدَنَّ وَ اللَّهِ مَحْمِلَهُ ثَقیلاً، وَ غِبَّهُ وَ بیلاً، اِذا کُشِفَ لَکُمُ الْغِطاءُ، وَ بانَ ما وَرائَهُ الضَّرَّاءُ، وَ بَدا لَکُمْ مِنْ رَبِّکُمْ ما لَمْ تَکُونُوا تَحْتَسِبُونَ، وَ خَسِرَ هُنالِکَ الْمُبْطِلُونَ.
ثم عطفت علی قبر النبیّ صلی اللَّه علیه و آله، و قالت:
قَدْ کانَ بَعْدَکَ اَنْباءٌ وَهَنْبَثَةٌ - لَوْ کُنْتَ شاهِدَها لَمْ تَکْثِرِ الْخُطَبُ
اِنَّا فَقَدْ ناکَ فَقْدَ الْاَرْضِ وابِلَها - وَ اخْتَلَّ قَوْمُکَ فَاشْهَدْهُمْ وَ لا تَغِبُ
وَ کُلُّ اَهْلٍ لَهُ قُرْبی وَ مَنْزِلَةٌ - عِنْدَ الْاِلهِ عَلَی الْاَدْنَیْنِ مُقْتَرِبُ
اَبْدَتْ رِجالٌ لَنا نَجْوی صُدُورِهِمُ - لمَّا مَضَیْتَ وَ حالَتْ دُونَکَ التُّرَبُ
تَجَهَّمَتْنا رِجالٌ وَ اسْتُخِفَّ بِنا - لَمَّا فُقِدْتَ وَ کُلُّ الْاِرْثِ مُغْتَصَبُ
وَ کُنْتَ بَدْراً وَ نُوراً یُسْتَضاءُ بِهِ- عَلَیْکَ تُنْزِلُ مِنْ ذِیالْعِزَّةِ الْکُتُبُ
«Paşê ew berî qebra Peyxamberê (s.x.a) ve hat û got: Piştî te gelek agahî û tiştên nû çêbûn, ku ger tu bûyî ew qas mezin nakevî. Em te winda kirin wekî erdê ku ji baran bêbe. Gelê te ji hev dûr bûn. Were bibîne ku çawa ji rêya rast dûr bûn. Her malbat ku li Xwedê cih û şeref hebû, li berî dinan jî hêrs û şeref hebû, lê ji me re ne. Hin kes ji umeta te, dema ku tu çûyî û ax ji navbera me û te re hat, sirrên dilan xwe vekirin. Piştî te, kesên din ji me dûr bûn û me bi qesirî kirin, û erşa me ji me re hat winda kirin. Tu bûyî heyva şevê çar-deh û çira ronahî, ku ji aliyê Xwedê ji te re kitêbên hatin nûşandin.»
وَ کانَ جِبْریلُ بِالْایاتِ یُؤْنِسُنا- فَقَدْ فُقِدْتَ وَ کُلُّ الْخَیْرِ مُحْتَجَبُ
فَلَیْتَ قَبْلَکَ کانَ الْمَوْتُ صادِفُنا- لَمَّا مَضَیْتَ وَ حالَتْ دُونَکَ الْکُتُبُ
ثم انکفأت علیهاالسلام و امیرالمؤمنین علیهالسلام یتوقّع رجوعها الیه و یتطلّع طلوعها علیه، فلمّا استقرّت بها الدار، قالت لامیرالمؤمنین علیهماالسلام:
یَابْنَ اَبیطالِبٍ! اِشْتَمَلْتَ شِمْلَةَ الْجَنینِ، وَ قَعَدْتَ حُجْرَةَ الظَّنینِ، نَقَضْتَ قادِمَةَ الْاَجْدَلِ، فَخانَکَ ریشُ الْاَعْزَلِ.
هذا اِبْنُ اَبیقُحافَةَ یَبْتَزُّنی نِحْلَةَ اَبی وَ بُلْغَةَ ابْنَیَّ! لَقَدْ اَجْهَرَ فی خِصامی وَ اَلْفَیْتُهُ اَلَدَّ فی کَلامی حَتَّی حَبَسَتْنی قیلَةُ نَصْرَها وَ الْمُهاجِرَةُ وَصْلَها، وَ غَضَّتِ الْجَماعَةُ دُونی طَرْفَها، فَلا دافِعَ وَ لا مانِعَ، خَرَجْتُ کاظِمَةً، وَ عُدْتُ راغِمَةً.
اَضْرَعْتَ خَدَّکَ یَوْمَ اَضَعْتَ حَدَّکَ، اِفْتَرَسْتَ الذِّئابَ وَ افْتَرَشت التُّرابَ، ما کَفَفْتَ قائِلاً وَ لا اَغْنَیْتَ باطلاً وَ لا خِیارَ لی، لَیْتَنی مِتُّ قَبْلَ هَنیئَتی وَ دُونَ ذَلَّتی، عَذیرِیَ اللَّهُ مِنْکَ عادِیاً وَ مِنْکَ حامِیاً.
«Cibrîl bi ayetan Xwedê hevalê me bû. Piştî te hemû xeyrên veqetandin. Xweş e ger berî te em mirî bûn, dema ku tu çûyî û ax ji te re li ser kir.
Paşê Fatîma (s.x) vegeriya mala xwe.Îmam Eli (a) li bendê wî bû û li bendê ronahiyê cemalê wî bû. Dema ku ew li malê aram bû, li Eli (S.X) got:
Ey kurê Ebû Talib! Wekî zarok di qeleba dayikê de, tu di malê de xwe veşartî. Tu perên mezin yê şahinê şikandin, û niha perên biçûk jî di firînê de ji te re xiyanet dikin. Ev kurê Ebî Quhafê ye ku xelata bavê min û jiyana du kurên min ji min girt. Bi acizî û bi qewetî li dijî min bû. Ez wî di axaftinê de pir jîr û bi kinî dîtim. Heta ku Ensar ji min dûr bûn û Muhaciran alîkarî ji min qediya. Gel ji alîkarîya min dûr bûn. Ez ne parastvanek heye û ne kesek ku wan rawestîne. Ez bi qezebê xwe ji malê derketim û bê encam vegerînim.
وَیْلایَ فی کُلِّ شارِقٍ، وَیْلایَ فی کُلِّ غارِبٍ، ماتَ الْعَمَدُ وَ وَهَنَ الْعَضُدُ، شَکْوایَ اِلی اَبی وَ عَدْوایَ اِلی رَبّی، اَللَّهُمَّ اِنَّکَ اَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَ حَوْلاً، وَ اَشَدُّ بَأْساً وَ تَنْکیلاً.
فقال امیرالمؤمنین علیهالسلام:
لا وَیْلَ لَکِ، بَلِ الْوَیْلُ لِشانِئِکِ، نَهْنِهْنی عَنْ وُجْدِکِ، یا اِبْنَةَ الصَّفْوَةِ وَ بَقِیَّةَ النُّبُوَّةِ، فَما وَنَیْتُ عَنْ دینی، وَ لا اَخْطَأْتُ مَقْدُوری، فَاِنْ کُنْتِ تُریدینَ الْبُلْغَةَ فَرِزْقُکِ مَضْمُونٌ، وَ کَفیلُکِ مَأْمُونٌ، وَ ما اُعِدَّ لَکِ اَفْضَلُ مِمَّا قُطِعَ عَنْکِ، فَاحْتَسِبِی اللَّهَ. فقالت: حَسْبِیَ اللَّهُ، و أمسکت.
Gotinên Hezretî Zehra (s.x):«Ji niha, li her roj û şev, xweş e ji min re. Pana min ji dinyayê çû, bazûya min hêlî bû. Ez şikayetê xwe li bavê min kirim û ji Xwedê alîkarî dixwazim. Ey Xwedê, hêza te ji wan zêdetir e, û azab û cezaya te pir êşdar e.»
Bersiva Îmam Elî (s.x):
«Tu ne xwedî ye ku bibêjî: “Xweş e ji min re”، lê ev ji bo dijminê zulumkarê te xwedî ye. Ey xwişkê bijartî ya Xwedê û ey maweya nebûwetê! Ji xem û qezebê xwe dûr bibe. Ez di dînê de ne hêlî bûm û ji tiştên ku di destê min de hene, qediya nakim. Ger tu ji bo rojekê xwe neazî bî, bizan ku rojekê te li Xwedê parastî ye û parastvanê te ew ku bi rastî ewle ye. Ew ku ji bo te amade kirî, ji wan ku ji te hatin girtin, baştir e. Ji bo Xwedê sabir bike.»
Gotinên Hezretî Zehra (s.x):«Xwedê ji min re tê, ew ji min re têkildar e.» Paşê ew bêdeng bû.
