Serokê parlimana Tirkiyê: Encamên sefera parlemanteran bo Îmraliyê erênî ne

Komîsyona Hevgirtina Neteweyî, Biratî û Demokrasiyê, ku ji 5ê Tebaxa 2025an vir ve 17 civîn li dar xistiye, di civîna xwe ya 18an de deng dabû ku nêrînên Ocalan jî werbigre. Li gorî gotina parlemanê Ocalan di vê civînê de derbarê banga aştiyê ya 27ê Sibatê, bidawîhatina çalakiyên rêxistinê, danîna çekan û peymana 10ê Adarê li Sûriyê şirove raber kirine û bersivên tam û tekûz pêşkêş kirine. Di daxuyaniyê de hatiye ku encamên vê hevdîtinê ji babet xurtkirina yekîtiya civakî û dayîna rênimayiyên navçeyî erênî hatine nirxandin û komîsyonê ragihandiye ku ew ê bi micidî rêya xwe berdewam bike.
25 November 2025 - 23:57
News ID: 1754243
Source: https://kurmanci.sahartv.ir/
Serokatiya Parlimana Tirkiyê ragihand ku şandeke Komîsyona Hevgirtina Neteweyî, Biratî û Demokrasiyê di 24ê Mijdara 2025an de çûye Îmraliyê ku nêrînên Ebdullah Ocalan bibihîze.
Your Comment