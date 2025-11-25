Nivîskarekî Îsraîlî ji ber axaftina li ser qirkirina Xezzeyê hat tehdîtkirin

Li gorî ajansa nûçeyan a Ahl-ul-Beytê (s.x) – ABNA – Rojnameyê di raporek ku ji aliyê Gili Etzkovich ve hatibû nivîsîn, eşkere kir ku rojnamevana Tamar Rafael, ku beşdarî delegasyona Îsraîlî ya ku ji hêla Wezareta Çandê ya Îsraîlê ve hatibû fînanse kirin, bi dapirka ala Filîstînê hat dîtin. Ev gavekî kêm dîtî bû ku li dijî helwesta fermî ya dewletê bû.
Rafael rastî kampanyayeke rexneyeke berfireh hat, bi taybetî ji aliyê çalakvanên rastgir ên mîna rapvan û çalakvanê siyasî Yoav “Tzallel” Eliyasi û rojnamevan Yinon Magal ji Kanala 14, ku heta radeya gefên kuştin û tecawizê jî gihîştinê, digel ku dora du hezar şîroveyên gefxwarinê ji aliyê kesên ku wê dişopandin hatine tomar kirin.
Lêbelê, rojnamevana ku li Berlînê niştecîh e, li hemberî vê yekê piştgiriya hin kesayetên siyasî û wêjeyî stend, ku herî zêde Endamê Knessetê Ayman Odeh û hin kovara wêjeyî yên ku ew tê de dinale, wekî ku rojname dibêje.
Rafael di bersiva xwe ya ji bo medya û posteyên xwe yên li ser Facebookê de tekez kir ku ew wekî keseke Îsraîlî ku siyaseta welatê xwe rexne dike beşdarî pêşangehê bûye, û got: “Ez Îsraîliyek im ku komkujiyê bi navê wê bang dike, û ez bawer dikim ku hewcedarî bi naskirina navneteweyî ya dewleta Filîstînê û damezrandina wê li kêleka Dewleta Îsraîlê heye.” Wê wiha lê zêde kir: “Beşdarbûna di delegasyona Îsraîlê de ligel îfadekirina van helwestan, kiryarek exlaqî û siyasî ya lihevkirî ye.”
Rafael diyar kir ku redkirina vexwendinê dê wekî boykotkirina wê û çanda Îsraîlî be, û tekez kir ku îfadekirina nêrîna wê di nav delegasyonê de rêyek bû ji bo pêşkêşkirina dengê ku wê wekî dengê “aqilane û rast” ji bo raya giştî dît.
Wê got: “Ez Îsraîliyek im ku komkujiyê bi navê wê bang dike, û ez bawer dikim ku hewcedarî bi naskirina navneteweyî ya dewleta Filîstînê û damezrandina wê li kêleka Dewleta Îsraîlê heye.”
Dema ku dor hat ser gefan, Rafael ev kampanyaya hanê wekî “kefxweşker” û nîşana “herikîna serdest” li Îsraîlê binav kir, lê wê tekez kir ku tişta herî girîng ku niha dikare were kirin, bangkirina ji bo bidawîkirina dagirkeriyê û damezrandina dewleta Filîstînê li kêleka Dewleta Îsraîlê di çarçoveya çareseriya du dewletan de ye, digel naskirina sûcên ku Îsraîl kiriye û hêj jî wan dike.
Rojname diyar kir ku ev bûyer nîşan dide ku lihevkirineke dijwar di navbera azadiya derbirrînê û rexneya siyasî, û zextên civakî û siyasî li Îsraîlê de heye, her weha girîngiya nîqaşê li ser cîhê ku ji bo nivîskar û rewşenbîrên Îsraîlî heye ku helwestên xwe li hundur û derveyî welêt diyar bikin, nîşan dide, ku her helwestek dijî siyaseta fermî rastî êrîşên berfireh tê.
