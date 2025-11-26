“Ayetullah Remezanî: Pêşandina erênî ya Şî’etê ji cîhanê re pêwîstiyek e.”

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Ehlul Beyt (s.x) - ABNA -Ayetullah “Rêza Remezanî” Sekreterê Giştî yê Komeleya Cîhanî ya Ehl-ul-beyt (s.x), di hevdîtina ligel Serokê Enstîtuya El-Beyan bo Têkilî û Kêşandinê, bal kişand ser xemgîniya xwe ya ji bo pêşkêşkirina Şî’etîyê û got: “Zêdetirî 30 sal e ku di serê min de îdeyek ji bo pêşkêşkirina erênî ya Şî’eyê ji bo dinyayê hebûye; pêşkêşkirinek ku li ser bingeha çavkaniyên xwe yên Şî’etîyê be û bêyî ku rû bi rû bi bîr û baweriyên dijber re bê.” Mînak, Şî’e di mijara Xudanasînê de çi ji bo gotinê bi awayekî erênî heye. Ez pêkanîna karekî wiha pêwîst dibînim.
Wî domand: “Îro kesên ku li saziyên zanistî hene, pisporiya wan diyar e û ew li qada taybetî tevdigerin. Mînak, kesek pisporê Îrfana Ehlulbeyt e. Ji ber berfirehbûna qadên zanistî yên din, xebata kesekî bersiv nade û divê em berê xwe bidin xebata tîmî da ku encama xwestî bi dest bikeve. Niha em li pirbûna li qadên zanistî yên cuda dibînin û kesek nikare li hemû van qadên pispor be, ji ber vê yekê xebata kesekî encamê nade.”
Sekreterê Giştî yê Komeleya Cîhanî ya Ehlulbeyt (s.x) wiha got: “Divê em hewl bidin ku karên me ji bo yên din bibin çavkanî. Mînak, divê berhemek bi yek cildî bê nivîsandin ku Şî’etê binasîne. Ev karê Hawzeyê ye û divê bi navê Hawzeyê jî bê çapkirin. Enstîtuya El-Beyan bo Têkilî û Kêşandinê di vê warî de xebatek girîng û hêja bi navê Mûseweca Maarîf Şî’e (Ensîklopediya Zanyariya Şî’etîyê) daye destpêkirin, ku xwedî girîngî û pêşîniyê ye. Divê em ji berpirsiyarên vê enstîtuyê ji bo vê xebatê bibin spasdar û em jî li Komeleya Cîhanî ya Ehlulbeyt (a.s) hewl didin ku di vekirina vê berhemê de rolekî me hebe. Berdana civînên rexne û nirxandinê yên vê berhemê ji bo bilindkirina kalîteya wê pêwîstiyek e.”
Wî got ku Wîkî Şî’e yek ji karên serkeftî yên Komeleya Cîhanî ya Ehlulbeyt (s.x) bûye û wiha domand: “Wîkî Şî’e ansîklopediya serhêl e ku di rêya mezinbûnê de ye, lê belê hîna ji rewşa xwestî dûr e.”
